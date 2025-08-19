¿Desalojan casa de Silvia Pinal? Captan a trabajadores sacando muebles de su hogar; esto se sabe

Han pasado poco más de siete meses desde la muerte de Silvia Pinal, una de las divas del Cine de Oro mexicano, a los 93 años. Su nombre vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que se captara a trabajadores sacando muebles de su casa en CDMX, ¿cuál fue la razón?

Silvia Pinal / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Silvia Pinal?

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre del 2024 tras varios días de hospitalización. La actriz había sido internada en un nosocomio de la Ciudad de México el 21 de noviembre por una infección urinaria, baja presión y una arritmia cardiáca.

Aunque su salud parecía estar mejorando, las cosas se fueron deteriorando con el paso de los días. Según reportes, la celebridad experimentó dos colapsos pulmonares y una neumonía.

“La causa del lamentable fallecimiento de doña Silvia fue una neumonía que complicó su estado de salud tras varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado”, contó en su momento el periodista Ernesto Buitrón.

En aquel entonces, el productor Iván Cochegús, quien fue gran amigo de Pinal, sostuvo que la actriz falleció de manera pacífica: “Son momentos muy dolorosos para nosotros... Siempre voy a estar muy agradecido con sus hijas por permitirme estar ahí y despedirnos de nuestra diva... Ella se fue en paz, con tranquilidad”, indicó.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

¿Qué pasa en la casa de Silvia Pinal? Reportan que están sacando muebles

Hace unas horas, los conductores del programa ‘Venga la alegría’ reportaron que trabajadores están sacando muebles de la casa de Silvia Pinal, ubicada en Ciudad de México.

Durante la emisión, se presentó un corto video en el que se ve cómo sacan algunos muebles de la propiedad y los suben a un camión: “Trabajadores sacaron algunas cosas de la casa de Silvia Pinal…Era una mesa de billar, un biombo”, reportaron.

Lejos de lo que algunos pudieran pensar, no se trató de un desalojo o robo. Según lo informado, los muebles se llevaron a reparación por las fuertes lluvias que se han dado en las últimas semanas.

“Investigamos que realmente se los estaban llevando a reparar por que han habido muchas lluvias. Ya habíamos hablado de eso. Como la casa está sola, no está habitada, (pero) sí la cuidan y sí están al pendiente, pues hubo algunos daños” Conductora de ‘Venga la alegría’

Cabe destacar que, en su momento, María Elena Galindo, albacea del testamento de Silvia Pinal, contó que una parte de la casa de la actriz se había inundado por las lluvias, pero que afortunadamente no hubo pérdidas materiales.

“Se nos ha inundado la casa por las lluvias y claro, son sus cosas las que están adentro. Una parte donde estaba la lavadora se metió por una tubería que estaba chueca. No hubo ninguna pérdida, nada más era como un piso sumido donde ahí sí se fue el agua de la lavadora”, indicó.

¿Qué pasó con el testamento de Silvia Pinal?

Hace algunas semanas, María Elena Galindo contó para TVNotas que, si bien Silvia Pinal dejó en orden su última voluntad, aún no han podido abrir el testamento de la actriz, pues no se han podido completar los trámites.

“No hemos podido coincidir bien con el notario. Todo el mundo tiene trabajo, conciertos, obras de teatro”, puntualizó.

También aclaró que no hay problemas familiares con este tema y solo se está en espera de que el proceso se pueda concluir: “Hay mucha armonía entre ellos, se quieren mucho. Y eso fue trabajo de su mamá”, resaltó.

