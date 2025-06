Michelle Salas, en su cumpleaños 36, conmueve a sus seguidores al recordar a Silvia Pinal: “Me duele el alma”

Michelle Salas, quien en los últimos años ha consolidado su imagen como influencer, modelo internacional y empresaria, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje muy emotivo en su cumpleaños número 36. Aunque la fecha fue motivo de celebración, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas no pudo evitar abrir su corazón y confesar que, a siete meses del fallecimiento de su adorada bisabuela, la diva del cine, Silvia Pinal, su ausencia sigue siendo un dolor difícil de procesar.

Con palabras que tocaron fibras sensibles entre sus fans, Michelle recordó a la legendaria actriz del Cine de oro mexicano, quien murió el 14 de noviembre de 2024 a los 93 años. A través de sus historias de Instagram, dejó claro que esta fecha especial fue distinta a todas las anteriores, pues por primera vez no pudo recibir el abrazo cálido de quien fue una figura clave en su vida. “Aunque me duela en el alma no tenerla físicamente para abrazarla todavía, sé que está siempre aquí y la extraño horrible”, escribió con el corazón en la mano.

Michelle era muy unida a su bisabuela / Instagram

¿Qué dijo Michelle Salas sobre Silvia Pinal a siete meses de su muerte?

En medio de flores, globos y felicitaciones por su cumpleaños, Michelle Salas tomó un respiro para reflexionar sobre lo afortunada que fue de haber convivido tantos años con su bisabuela. “Haber disfrutado a mi bisabuela 94 años que, aunque todos los días la extraño infinito, me doy cuenta y digo ¿quién tuvo bisabuela y tatarabuela?”, escribió Michelle, evidenciando no solo el lazo tan especial que tenía con la actriz Silvia Pinal, sino también el legado de sabiduría, fuerza y elegancia que dejó en su familia la matriarca.

La modelo, Michelle Salas, no solo la recuerda como la actriz icónica que fue, sino como la mujer amorosa, divertida y fuerte que siempre la apoyó. “Haber aprendido tanto de ella, haber vivido momentos tan entrañables e increíbles, haber compartido tanto con ella… eso no me lo quita nadie”, confesó. Sin duda, Silvia dejó una huella imborrable no solo en la historia del espectáculo mexicano, sino también en el corazón de su familia.

Michelle era bisnieta de Silvia Pinal / Instagram

Michelle Salas habla de su cumpleaños 36 sin la Diva del cine de Oro Silvia Pinal

Aunque trata de enfocarse en lo positivo, la también empresaria, quien se casó en octubre de 2023 con Danilo Díaz admitió que este cumpleaños fue particularmente emotivo. “Este cumpleaños me puso a flor de piel”, dijo. No obstante, agradeció poder seguir disfrutando de otras personas importantes en su vida como su abuela, Sylvia Pasquel, su esposo y su familia, quienes la acompañan en esta nueva etapa. La pérdida de doña Silvia fue un golpe duro, pero Michelle ha encontrado en su red cercana el soporte necesario para seguir adelante.

La modelo, que ha mantenido una relación cercana con sus fans, también compartió que está atravesando por un proceso emocional complicado, del que ha aprendido a no ocultar sus sentimientos. En sus palabras, también reconoció el valor de aceptar la tristeza y rendir homenaje a quienes marcaron su vida de manera tan profunda. “Tener salud, tener un esposo increíble, tener un trabajo, poder seguir disfrutando a mi abuela… eso lo valoro muchísimo”, expresó con honestidad.

Michelle Salas asegura que le ha llevado tiempo construirse un nombre propio. / Instagram: @michellesalasb

¿Michelle Salas es la heredera principal de Silvia Pinal?

En el programa ‘De qué me hablas’ con Ernesto Buitrón y Martha Figueroa, se abordaron los rumores que giran en torno a la herencia de ‘la Diva’. Aunque el testamento aún sigue en revisión, los conductores destacaron el lugar especial que Michelle Salas siempre ocupó en la vida de la matriarca de la dinastía Pinal, lo que ha hecho que muchos especulen si será la principal heredera de su legado. Además, revelaron que las cenizas de la actriz descansan en un lugar íntimo y reservado para su familia.

Michelle no ha hecho declaraciones al respecto, pero sus palabras, cargadas de amor y nostalgia, dejan claro que su mayor herencia es el ejemplo, la cercanía y los recuerdos que compartió con Silvia. Para ella, ese vínculo emocional pesa más que cualquier testamento. Mientras tanto, el legado artístico y humano de Silvia Pinal sigue vivo en cada uno de sus proyectos y en el corazón de quienes la amaron, como su querida bisnieta.