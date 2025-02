Michelle Salas se arrepiente de importante decisión ¡Busca ayuda en redes!

Hace unos días, Michelle sorprendió en su cuenta de Instagram al decir que estaba en plena mudanza a Miami porque decidió mudarse junto a su esposo Danilo Díaz, abandonando la ciudad de Nueva York.

El cambio, reconoció que no ha sido fácil, pero ha sido un camino emocionante en esta nueva etapa de su vida. Michelle contó que tomó la decisión de mudarse de ciudad para lograr un balance que le permita realizarse profesionalmente, pero también como esposa.

¿De qué decisión se arrepintió Michelle Salas y por qué busca ayuda?

En medio de esta búsqueda de balance y sentirse bien consigo misma, Michelle Salas admitió que se arrepintió de una decisión que la dejó marcada de por vida.

A través de sus redes sociales, Michelle Salas compartió su deseo de eliminar ciertos tatuajes que se hizo y que ya no representan su identidad actual.

Según contó, se arrepintió de haberse hecho algunos de ellos y ahora pidió ayuda para saber cómo eliminarlos.

Michelle quiere eliminar algunos tatuajes que se hizo / Instagram

¿Cuántos tatuajes tiene Michelle Salas?

Michelle cuenta con nueve tatuajes pequeños, y mencionó en sus historias de Instagram que ya no se siente identificada con algunos de ellos, por lo que ahora quiere someterse a un tratamiento de eliminación con láser.

“Tengo 9 tatuajes, pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan”, dijo.

Para encontrar la mejor opción, habilitó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde pidió a sus seguidores recomendaciones sobre clínicas especializadas en eliminación de tatuajes en Miami, su nuevo hogar.

Michelle se hizo unas alas en la cintura / Instagram

¿Cuál es el tatuaje que Michelle Salas planea borrar?

Aunque no detalló cuáles de sus tatuajes pretende eliminar, Michelle compartió una imagen de uno de ellos en particular: la frase “Only You” (Solo tú), tatuada en 2018. En su momento, este diseño tenía un significado especial para ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, tal parece que la modelo ha decidido que ya no encaja con su vida actual y planea borrarlo.

Además del tatuaje “Only You”, Michelle tiene otros diseños pequeños y discretos, como un número 13 en su brazo, unas alas de ángel en su cadera y un triángulo minimalista en su muñeca, el cual se tatuó en 2016.

Si bien aún no ha confirmado cuántos tatuajes eliminará en total, su mensaje sugiere que podría despedirse de más de uno. ¿Se animará a hacerse otros?

