Michelle Salas revela la enfermedad que la afecta desde hace varios años: “Es frustrante”

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón sobre un padecimiento que la ha afectado durante los últimos años. A través de sus historias de Instagram, la influencer de 35 años compartió detalles sobre su estado de salud y el tratamiento que actualmente recibe para sobrellevar los síntomas.

Instalada en Miami, donde lleva parte de su vida cotidiana, la también bisnieta de la fallecida Silvia Pinal se mostró optimista pero honesta sobre lo difícil que ha sido lidiar con esta condición. En sus propias palabras, se trata de una situación que ha impactado su bienestar y su rutina, aunque sigue comprometida con su recuperación y autocuidado.

¿Qué problema de salud tiene Michelle Salas?

En su testimonio, Michelle Salas explicó que desde hace un par de años enfrenta un problema en la piel conocido como melasma, una afección dermatológica que provoca manchas oscuras en el rostro, principalmente a causa de la exposición solar.

“Cuento largo corto. Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, quien es lo máximo aquí en Miami”, escribió la influencer.

Agregó: “Llevamos semanas pensando el plan de ataque para mi melasma. Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas por el sol y, la verdad, ha sido súper frustrante, porque no es algo que se quite por completo, pero sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”.

Michelle mostró parte del procedimiento que le están realizando para tratar las manchas. A través de videos, relató el proceso con naturalidad y sin filtros, visibilizando una condición que muchas personas enfrentan, pero que suele mantenerse en silencio.

Mira: Michelle Salas se arrepiente de importante decisión ¡Busca ayuda en redes!

Michelle Salas habla de melasma, que padece desde hace varios años. / Instagram

Pero ese no es el único malestar que la aqueja. La también modelo reveló que, además del melasma, sufre de tensión y una contractura muscular en el trapecio, zona donde constantemente siente molestias.

“(La doctora) me recomendó ponerme bótox en el trapecio (que siempre tengo tenso y contracturado) para relajar el músculo y evitar que el nervio se enganche, como me pasa seguido”.

Michelle también fue muy sincera respecto a sus miedos personales ante este tipo de procedimientos médicos, confesando que le tiene fobia a las agujas.

“Soy muy gallina con las agujas (...), pero la verdad es que no dolió nada”.

Por ahora, la influencer aseguró que deberá esperar algunos días o incluso semanas para empezar a notar los resultados de los tratamientos que está siguiendo. A pesar de la incomodidad que esto le ha generado, Michelle Salas se mostró dispuesta a continuar compartiendo su proceso con sus seguidores.

“Voy a esperar y les cuento cómo me va con todo esto”, concluyó.

Mira: Michelle Salas y su desafiante 2024: Lecciones, pérdidas y nuevos comienzos

Michelle Salas habla de melasma, que padece desde hace varios años. / Instagram

¿Qué es el melasma, afección que tiene Michelle Salas?

El melasma es una afección cutánea común que provoca la aparición de manchas oscuras, generalmente en el rostro. Según la Mayo Clinic, estas manchas suelen presentarse en la frente y las mejillas, y pueden empeorar con la exposición al sol.

Aunque el melasma no representa un riesgo médico grave, sí puede generar malestar emocional o estético.

El melasma afecta con mayor frecuencia a mujeres, especialmente aquellas con piel más oscura, y puede estar relacionado con cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo o al usar anticonceptivos hormonales.Aunque el melasma puede desvanecerse después del parto o al suspender los anticonceptivos, también puede persistir durante años.

Mira: ¿Michelle Salas es la gran heredera de Silvia Pinal? ¡Era la consentida!