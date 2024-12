¿Michelle Salas es la gran heredera de Silvia Pinal? ¡Era la consentida!

Tras la partida de la icónica actriz Silvia Pinal, el legado de la diva del cine mexicano sigue generando atención en los medios, especialmente en torno a su fortuna. Según dijo, Michelle Salas, hija de los cantantes Luis Miguel y Stephanie Salas, podría ser la heredera principal de la fortuna de la actriz.

La influencer y modelo sería, según Martha Figueroa, la “consentida” de su famosa bisabuela, lo que habría influido en su posible posición en el testamento como la mayor heredera.

En el programa ‘Hoy’ recordaron cuando la legendaria actriz repartió en vida la mayoría de sus bienes entre su familia, entonces Martha comentó: “Hay una versión de que su favorita siempre fue Michelle Salas y que a ella le tocaría la mayor parte de la herencia, que porque era la consentida de la bisabuela”.

Puedes ver: Silvia Pinal: ¿cuándo se dará lectura a su testamento? Su patrimonio comienza a causar intriga

Michelle Salas estuvo presente en el último adiós a su bisabuela / TVNotas

Michelle Salas honra la memoria de su bisabuela, Silvia Pinal

Michelle Salas compartió en Instagram un emotivo homenaje en el que recuerda con cariño a la mujer que marcó la historia del cine mexicano. En su mensaje, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel expresó su amor eterno por la gran diva, su bisabuela.

“Sé que tu amor y tu luz siguen conmigo. Que tu espíritu sigue guiándome y que con el tiempo me ayudarás y me enseñarás a poder verte y escucharte de una nueva manera. En un atardecer, en las olas del mar, en la luna llena o la estrella más bonita y más brillante. Te llevo y te llevaré siempre en el corazón, eres mi más grande tesoro”, inició.

“Gracias por todo lo que me diste, por tu tiempo, tu cariño y por tus enseñanzas. Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti. No todo el mundo puede decir que tuvo una bisabuela y menos una como tú”, continuó.

Mira: Michelle Salas reaparece y dedica a su bisabuela, Silvia Pinal, un conmovedor mensaje: “Eres mi mayor tesoro”

¿Qué se sabe del testamento de Silvia Pinal?

El reportero Ernesto Buitrón del programa ‘Hoy’ reveló que la familia habría decidido esperar con ello ante la reciente pérdida de la actriz.

“Les puedo confirmar que la familia, los tres hermanos, tomaron la decisión de no abrirlo (el testamento) por el momento y esperar algunos meses, para poder hacerlo. En este momento, lo que quieren hacer es iniciar el año con lo de la Fundación Silvia Pinal, que la presiden los tres, y el tema del testamento y la herencia es algo que pasa a segundo plano para ellos, porque esperarán varios meses, al menos en lo que los tres se sienten mejor”, indicó.

¿Cuál es la fortuna de Silvia Pinal?

Se sabe que la casa de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal está valuada en 65 millones de pesos y recientemente en TVNotas una persona cercana a la familia nos dijo que la actriz era la dueña de plaza Aragón.

También nos dijo que la actriz acumuló una riqueza inmensa aunque trataba de ser discreta por seguridad. Entre sus bienes se encuentra su colección de arte, joyas, propiedades y estacionamientos.

No te pierdas: Silvia Pinal: Lo que nadie supo del último adiós; su fortuna, vetados, prohibiciones, Frida Sofía y más