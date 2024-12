Silvia Pinal: Lo que nadie supo del último adiós; su fortuna, vetados, prohibiciones, Frida Sofía y más

Silvia Pinal fue una gran mujer, no solo por su belleza y talento histriónico, sino por su inteligencia para los negocios. Una persona cercana a la familia nos aseguró que la actriz amasó una gran fortuna: “Acumuló una riqueza inmensa, pero trataba de ser discreta. Sobre todo por seguridad. Se sabía de su colección de arte, sus joyas preciosas, sus propiedades y estacionamientos. También era dueña de plaza Aragón”.

“La familia evitará hablar de la herencia. Además, la partida de doña Silvia dejó reflexión a Sylvia Pasquel, quien, después del enfrentamiento que tuvo con la prensa por querer abordarla para tener una declaración durante el velorio, comentó que tenía que aprender mucho de su mamá. Llevar su filosofía y ser amable con la gente. Reconoció que tiene un carácter muy difícil y que la forma en la que actúa es un lastre en su vida”.

Plaza Aragón sería propiedad de Silvia Pinal / TVNotas

Alejandra Guzmán evitó filtraciones del funeral de Silvia Pinal a la prensa, ¡le quitó los celulares a los trabajadores de su mamá!

“Sobre el funeral, solo entraron amigos y familiares. Alejandra y Luis Enrique estuvieron muy poco tiempo. Además, Alejandra le quitó los celulares a Efigenia (asistente personal de Silvia Pinal) y a Toño, el chofer de la actriz, para evitar que pasaran información a la prensa y para que tampoco tomaran fotos. Alejandra no tiene buena relación con Efigenia porque le echaba en cara que no atendía bien a su mamá. Efigenia le respondía que no era así, que quienes no la atendían eran ellos”.

Puedes ver: El motivo por el que Fernanda Castillo no fue Silvia Pinal en su bioserie

Alejandra Guzmán le quitó los celulares a los trabajadores de su mamá para que no filtraran información / TVNotas

¿Por qué Frida Sofía no asistió al funeral de Silvia Pinal?

“Sobre Frida Sofía, sí, efectivamente, como lo dijo Alejandra, pudo despedirse de su bisabuela. Sin embargo, esto no fue precisamente una reconciliación. Ella no consideró venir al homenaje porque no quiso que se convirtiera en un show, en una distracción de su despedida. Además, Frida dice que ahora podrán tener doña Silvia y ella una mejor relación espiritual, porque su abuela ya es libre”.

Frida no quiso ser el centro de atención en el fallecimiento de su abuela / Instagram

Gustavo Adolfo Infante y Pepillo Origel vetados del funeral de Silvia Pinal

“Asimismo, sé que dejaron instrucciones para que ni Pepillo Origel ni Gustavo Adolfo Infante tuvieran acceso al funeral, porque consideran que han hablado mal de su familia”.

Mira: Silvia Pinal: ¿Qué pasará con los restos de la Diva del cine de oro?

Dejaron instrucciones para que Pepillo Origel y Gustavo Adolfo Infante no entraran al funeral de doña Silvia / TVNotas

La herencia de Silvia Pinal y lo que podría pasar con sus hijos

“Sobre su herencia, Silvia no podía decir la realidad de su vida, pero supo invertir su dinero de forma inteligente. Al parecer, plaza Aragón es de ella. Fue la familia Fontanet, dueña de plaza Galerías, quien la animó a tener un centro comercial, asegurándole que era algo muy rentable. Como tenía terrenos en Aragón, la hizo. Por supuesto ella no la administraba lo hacía otra empresa”.

“Y no sabemos qué pasará con el teatro Silvia Pinal”.

“No se sabe cuándo se abrirá el testamento, pero cuando todo concluya, Alejandra se irá a vivir a Miami y Pasquel a Acapulco a descansar un tiempo. Lo más probable es que Luis Enrique permanezca en la casa del Pedregal”, finalizó.

Checa: Efigenia, la mujer que cuidó a Silvia Pinal por 35 años, revela grave padecimiento