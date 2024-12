El motivo por el que Fernanda Castillo no fue Silvia Pinal en su bioserie

La muerte de Silvia Pinal a los 93 años, conmocionó al mundo del espectáculo. Con una carrera que abarcó más de 80 películas y programas de televisión como ‘Mujer, casos de la vida real’, la actriz dejó un legado que seguirá vivo en las nuevas generaciones.

En los años recientes, la actriz Fernanda Castillo ha sido comparada físicamente con ‘la Diva del cine mexicano’. Tantos han sido los comentarios sobre el impactante parecido físico entre amabas que se sugirió como candidata para ser quien interpretara a la primera actriz en su bioserie realizada por Televisa: ‘Silvia Pinal: Frente a ti’.

El parecido físico entre Fernanda Castillo y Silvia Pinal

En redes sociales ha abundado los comentarios que señalan que Fernanda tiene los mismos rasgos de belleza que doña Silvia Pinal en su juventud, cuando estaba en la cima de su carrera.

Este parecido no ha pasado desapercibido para muchos seguidores, quienes han señalado que Fernanda era una opción perfecta para interpretar a Silvia Pinal en su bioserie realizada en 2017 y que vio la luz en 2019.

Fernanda Castillo y Silvia Pinal son muy parecidas físicamente / Instagram

¿Por qué Fernanda Castillo no fue parte de la bioserie de Silvia Pinal?

A pesar de las comparaciones y el cariño del público, Fernanda Castillo no interpretó a Silvia Pinal en la exitosa bioserie ‘Silvia Pinal, frente a ti’ y fue protagonizada por Itatí Cantoral.

En una reciente entrevista, la actriz compartió los detalles sobre el acercamiento que hubo para que ella formara parte de este proyecto, aunque al final no se dio.

Fernanda reveló que sí fue contactada para el proyecto, pero las negociaciones no llegaron a concretarse. “En ese momento hubo acercamiento, pero no se concretó nada”, dijo, aclarando que, aunque la propuesta estuvo sobre la mesa, finalmente no pudo ser, aunque no ahondó en detalles de las razones.

Fernanda Castillo habla de su gran parecido con Silvia Pinal / IG: @fernandacga

No obstante, a pesar de no haber sido parte de la serie, la actriz reconoció con humildad el honor que siente por las comparaciones con la diva del cine de oro mexicano.

“Me lo dicen una y otra vez, de repente me pasan imágenes nuevas y digo: ‘Sí, sí me parezco’. Me siento muy honrada, siempre lo he dicho, de tener un parecido físico con la señora Silvia Pinal”, comentó.

¿Fernanda Castillo y Silvia Pinal son familia?

En otra entrevista con ‘Montse & Joe’, Fernanda fue cuestionada sobre su impresionante parecido físico con la actriz y dijo que sí llegó a dudar de llegar a ser familiar de doña Silvia.

“Cuando me empezaron a decir que me parecía mucho a Silvia Pinal. Yo le decía a mi mamá: ‘Di la verdad. No me voy a enojar, pero yo creo que tú me robaste de la casa de Silvia Pinal porque a ti no me parezco nada, a la señora me parezco un montón y, si me dices, mi carrera puede que avance más rápido'… Y (me dijo): ‘No, no, no’”, contó.

Además, dijo que en el tiempo que participó en ‘Mujer, casos de la vida real’, llegó a escuchar que la misma Silvia Pinal pensaba que tenían un parecido físico inexplicable. “La voz y los ojos (los tenemos similar). Trabajé mucho cuando empecé en ‘Mujer casos de la vida real’ un ratote y supe que ella siempre decía que sí, que me parecía mucho”, dijo.

