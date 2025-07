María Elena Galindo destapa el verdadero motivo por el que no se ha abierto el testamento de Silvia Pinal

Aunque ya pasaron varios meses desde que murió Silvia Pinal, su legado sigue causando revuelo, ya que el testamento de la Diva del Cine de Oro sigue sin abrirse y no por falta de interés, sino por trámites que simplemente no se han concretado y no precisamente por homenajes.

María Elena Galindo, hermana de la fallecida Tina Galindo, albacea de Pinal, soltó la sopa sobre el testamento de la legendaria actriz. Lo que reveló nos dejó helados: la última voluntad de Silvia Pinal no se ha podido cumplir.

Te puede interesar: Alcanzó la fama como actriz infantil, trabajó junto a Silvia Pinal y ahora vende en un tianguis

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Ya se leyó el testamento de Silvia Pinal?

A pesar de que ya se sabía que Silvia dejó todo en orden, resulta que su testamento aún no ha sido abierto oficialmente.

Muchos creían que, tras su deceso, Silvia Pinal había dejado todo resuelto, pero la realidad es otra. María Elena Galindo contó que aún no es oficialmente la albacea, porque falta hacer los trámites legales para oficializarlo. “No hemos podido coincidir bien con el notario. Todo el mundo tiene trabajo, conciertos, obras de teatro…”, explicó. Esto debido a que tras la muerte de Tina, ella fue designada como nueva albacea.

Además, reveló que su nombramiento fue una sorpresa, pues ni siquiera sabía que había sido elegida como albacea sustituta. “Eso lo planearon Silvia y Tina sin avisarme”, dijo. Aun así, está dispuesta a asumir el papel porque considera que es un deber moral, debido a la confianza que la propia Pinal le tuvo en vida.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán, agridulce 10 de mayo ¡sin su hija y sin su madre!: “Por fin tengo a mi mamá en un diamante”

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Quién se quedará con el cuadro que Diego Rivera pintó de Silvia Pinal?

Uno de los objetos más codiciados del legado de Silvia Pinal es el famoso retrato que le pintó Diego Rivera, una obra invaluable no solo por su autor, sino por la historia que representa. Y sí, ya se decidió quién será su nuevo dueño, aunque no se ha revelado públicamente el nombre. Galindo dejó ver que hay acuerdo y armonía entre los hijos de Silvia, así que no habrá pleitos por esa joya del arte mexicano.

Eso sí, desmintió por completo que haya problemas familiares o conflictos por la herencia, como algunos medios han especulado. “Hay mucha armonía entre ellos, se quieren mucho. Y eso fue trabajo de su mamá”, aseguró Galindo, visiblemente conmovida.

Te puede interesar: ¿Viridiana Alatriste presentía su muerte? Sylvia Pasquel hace impactante confesión

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Quién se va a quedar la casa de Silvia Pinal?

Otro de los rumores que han circulado en redes y medios es que la emblemática casa de la primera actriz estaba embargada. Lo cual es totalmente falso, así lo aclaró Galindo: “No, no, nada, nada. ¿Cómo embargada? ¿Pero por qué?”, dijo entre risas nerviosas.

En realidad, lo que sí ocurrió fue que la casa se inundó recientemente por las lluvias. “Y claro, son sus cosas las que están adentro. Es de Alejandra, totalmente”, confirmó María Elena. Incluso reveló que Luis Enrique Guzmán está tranquilo con todo el proceso, y que no está ausente, como se ha dicho.

También se supo que Alejandra Guzmán movió algunas cosas a su casa, pero luego las regresó. Un ir y venir que refleja que todo está en pausa, a la espera de que por fin se resuelvan los trámites legales.

Aunque aún no se ha cumplido la última voluntad de la Diva del Cine de Oro, todo indica que pronto se podrá cerrar ese capítulo, con respeto y cariño hacia una mujer que marcó la historia del espectáculo mexicano.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel denuncia negligencia en últimos días de Silvia Pinal: “Le daban somníferos de más”