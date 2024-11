Silvia Pinal pensaba sobre la muerte, años antes de partir: ¿Le temía?

En una entrevista exclusiva con la periodista Mariana Antonieta Collins para el programa ‘Despierta América’, en febrero de 2023, la primera actriz Silvia Pinal habló abiertamente sobre diversos aspectos de su vida, desde su felicidad hasta sus pensamientos sobre la muerte.

La conversación, realizada en la comodidad de su mansión en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, ofreció una visión profunda de la actriz, quien a sus 93 años seguía con una personalidad plena y optimista.

“Yo sí soy feliz en muchos momentos. Son pocos los momentos en los que no llego a la felicidad”, afirmó Silvia Pinal al ser preguntada sobre su bienestar. A lo largo de la entrevista, dejó claro que estar en casa y rodeada de sus hijos saludables era lo que más la alegraba.

“Me hace muy feliz estar en mi casa, tener a mis hijos, que estén sanos, que estén bien, que estén adaptados a lo que tienen.”

Silvia Pinal celebra rodeada de su familia el día de las madres / Instagram: @laguzmanmx

¿Silvia Pinal le temía a la muerte?

La conversación dio un giro hacia un tema más profundo cuando Mariana Antonieta Collins le preguntó a Silvia Pinal si temía a la muerte y si pensaba en ella. La respuesta de la actriz fue clara, sin titubeos.

“Pues no, francamente no, el día que ya no esté, pues no estoy y punto. ¿Qué otra cosa? No me da miedo. Yo creo que eso la vida te la da,” expresó con una tranquilidad que reflejaba su serenidad ante lo inevitable.

Así quería ser recordada Silvia Pinal

En esa misma entrevista, la Diva del cine de oro mexicano también compartió cómo le gustaría ser recordada. “Quiero que me recuerden como soy y si me equivoqué, ni modo, porque suspirar por cosas que no son tuyas, pero ya lo viste, lo hiciste, lo viviste.” Estas palabras reflejan su visión de la vida, en la cual el pasado ya no le importaba.

QEPD / TVNotas

¿De qué murió Silvia Pinal?

El 21 de noviembre se reportó que Silvia Pinal fue hospitalizada debido a una infección en las vías urinarias, que se complicó con problemas de presión y arritmia cardíaca. Aunque inicialmente se esperaba que la actriz saliera del hospital el 27 de noviembre, su estado empeoró debido a complicaciones respiratorias, y poco después se informó que sufrió un colapso pulmonar y neumonía.

Silvia Pinal, Premios Teatro, 2002 / Archivo TVNotas

Según fuentes cercanas, la salud de Silvia Pinal se deterioró rápidamente, y horas antes de su fallecimiento, su expareja, Enrique Guzmán, confirmó que había sido ingresada en cuidados paliativos.

En sus últimos momentos, Silvia Pinal estuvo acompañada de sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes fueron un apoyo fundamental en su proceso. También estuvieron presentes su nieta Stephanie Salas, y su expareja Enrique Guzmán, junto a algunos de sus amigos cercanos.

