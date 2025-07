Alejandra Guzmán cancela conciertos por cirugía de emergencia: “Priorizar mi salud”

La cantante Alejandra Guzmán vuelve a encender las alarmas. Y es que a poco más de que se especulara que habría sido hospitalizada de emergencia, informa que el resto de sus conciertos programados para este año se cancelan por cuestiones médicas.

A través de un comunicado para redes sociales, Alejandra Guzmán, hija de la fallecida Silvia Pinal, contó que se había sometido a una cirugía el pasado 18 de julio y, por consejo de sus doctores, tendrá que tomar reposo.

Alejandra Guzmán

“Quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”