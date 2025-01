Silvia Pinal: Saquean la casa de la actriz, Alejandra Guzmán desconfía de Luis Enrique

Platicamos con un amigo cercano a la dinastía Pinal. Nos reveló que Sylvia Pasquel (75 años), Alejandra Guzmán (56) y la familia en general están pasando por momentos delicados, tras haber encontrado supuestas irregularidades con los objetos de valor de la primera actriz. Señalan como posible culpable a Luis Enrique Guzmán.

“Lo que les voy a contar es un tema bastante delicado. Siempre salen problemas cuando se muere la cabeza principal de una familia y los Pinal no han sido la excepción. Resulta que entre ellos hay indignación, molestia, tristeza y decepción por la forma de actuar de Luis Enrique”.

“Hace poco, Alejandra y Sylvia Pasquel hicieron un recuento de las cosas de valor que había en la casa de Silvia Pinal. Sobre todo, por el tema del testamento y para verificar que todo estuviera en orden con las pertenencias que dejó su madre. Algo que cualquier hijo haría”.

Silvia Pina pertenencias / Archivo TVNotas

Herencia de Silvia Pinal: se han desaparecido bienes de mucho valor

“Había pertenencias que nadie sabía dónde estaban, solo la misma Silvia Pinal y la familia. Por eso, al momento de buscarlas en todos los rincones de la casa, se percataron de muchos faltantes que vienen escritos en un documento. Gracias a eso se dieron cuenta de todo”.

“Revisaron papeles importantes, propiedades, obras de arte, dinero en efectivo, la caja fuerte, joyas, ropa y regalos que le hicieron en vida a la señora. Se encontraron con la novedad de que hay muchas cosas que no aparecen”.

Luis Enrique Guzmán y Silvia Pinal / Archivo TVNotas

Luis Enrique Guzmán no fue al homenaje ¿porque saqueó la casa de Silvia Pinal?

Nuestro contacto nos aseguró, supuestamente, el verdadero motivo por el que Luis Enrique no asistió al homenaje de su mamá en Bellas Artes.

“De hecho, preguntaron a las personas que trabajaron

con Silvia Pinal para indagar más sobre lo ocurrido y sospechan que Luis Enrique hizo de las suyas. Presuntamente saqueó la casa de su madre mientras era velada y homenajeada en Bellas Artes”.

“Al decir ‘saqueó’ no me refiero a que dejó la casa sin nada. Posiblemente pudo haber abierto la caja fuerte y llevarse cosas de valor, dinero en efectivo y otras cosas. No les voy a decir la cantidad, porque ni yo la sé. Dicen que los mismos empleados argumentaron que supuestamente vieron cosas raras en las actitudes de Luis Enrique. Lo más extraño de todo es que cuentan que al parecer las cámaras de la casa dejaron de funcionar mucho antes de que la señora falleciera. Se descompusieron por obra del espíritu santo (ríe). Es evidente que aquí hay gato encerrado”.

“Incluso se dijo que él no había ido al homenaje de su mamá en Bellas Artes por ‘depresión y tristeza’, pero por lo que dicen no fue así. Suponen que él pudo haber aprovechado ese momento tan delicado para hacer sus movimientos, porque sabía que la casa estaría sola”.

Silvia Pinal / Archivo TVNotas

¿Cómo habría reaccionado Alejandra Guzmán ante el presunto robo de Luis Enrique Guzmán?

Nuestra fuente compartió: “Alejandra no lo podía creer, pero era algo que ya sospechaba y comenzó a desconfiar de él. Enterarse de esto fue como si le hubieran aventado una cubeta con agua fría, ya que su hermano era su mayor adoración”.

“Por eso, cuando se enteró de que Luis Enrique iba a salir de la casa por la conferencia que dio la semana pasada para dar a conocer la demanda contra su expareja, Mayela Laguna, Ale aprovechó para sacar de la casa y salvaguardar el cuadro de Diego Rivera. Para que después no dijeran que ‘a Chuchita se la bolsearon’”.

“Es muy doloroso confirmarles que la relación entre Alejandra y Luis Enrique está fracturada por completo. Lo que sé es que Sylvia Pasquel, su hija y sus nietas no se van a quedar con los brazos cruzados. Están decididas a averiguar cada paso que dio Luis Enrique”.

“Incluso cuando vivía la actriz, Luis Enrique intentó en varias ocasiones culpar a las amigas de la diva. De hecho, las enemistó. Corrió a trabajadores para hacer que las sospechas de los robos cayeran en otras personas, cuando en realidad al único a quien están señalando es a él. Se sabe que él nunca ha trabajado con un sueldo fijo. Alejandra a veces le daba trabajo”, concluyó.

Alejandra y Luis Enrique Guzmán / Archivo TVNotas

Luis Enrique Guzmán y Mayela ¿robo a Silvia Pinal en vida?

En marzo del 2023, te compartimos un audio que llegó a nuestra redacción donde Mayela Laguna balconeó a Luis Enrique Guzmán por haber sido cómplices de un supuesto robo millonario en la casa de Silvia Pinal.

Supuestamente, en los audios revelan que se llevaron joyas y obras de arte. Además una persona cercana a la familia nos contó: “Luis Enrique, Mayela y un amigo de ambos, supuestamente, se llevaron objetos valiosos de la casa de su propia madre”.

“Todo fue bien planeado. Llevaron a un cerrajero y éste les abrió la chapa. Como Sylvita siempre lo ha dicho, quien maneja las cámaras de seguridad de la casa es Luis Enrique. En esta ocasión simplemente las apagó para que no quedara nada grabado”.

Homenaje póstumo de Silvia Pinal / Archivo TVNotas

Herencia de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán se pronuncia

Hace algunos días, la cantante concedió una entrevista al programa ‘Ventaneando’ y dijo lo siguiente sobre las cosas de su mamá:

“Pues, mira, hay muchas cosas que hay que hacer, como un recuento de todo lo que tiene, pero ya estuvimos aquí todas sacando un poco de lo que hay en su clóset, de lo que dejaron. ¡Híjoles! ¡Son rápidos!”.

“Sí, en este momento estamos hablando de todo para hacer una carpeta, y de la carpeta se hace la denuncia, porque nada más tenemos fotos...”

“Estamos tocando todos esos temas que son muy importantes, porque es herencia de las nietas. Lo que trabajó toda su vida mi mamá, como para que alguien llegue y se las lleve así. (...) Entonces sí tenemos que hacer mucha investigación. Estamos en eso. Lo que pasa es que imagínate el tamaño de denuncia”.

“Mi mami fue muy clara y organizada para dejar lo que había invertido, lo del teatro, una inmobiliaria... O sea, mi mami dejó todo bien clarito”.

