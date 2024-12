Frida Sofía envía fuerte mensaje tras no asistir al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes: “Alejada”

La mañana del pasado sábado 30 de noviembre, se llevó a cabo el homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. Esto por motivo de su sensible fallecimiento. ‘La Diva del cine de oro’ perdió la vida luego de permanecer varios días hospitalizada por una infección de vías urinarias.

Cientos de mexicanos, así como los familiares cercanos de la primera actriz, se dieron cita en dicho evento para rendir tributo a Silvia Pinal, quien fue considerada como un icono de la industria del espectáculo. El homenaje fue organizado por la Secretaría de Cultura.

Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre. / Archivo TVNotas

La dinastía Pinal da el último adiós a ’la Diva del cine de oro’ en homenaje en Bellas Artes

Gran parte de la dinastía Pinal asistió a Bellas Artes, ellos fueron:



Alejandra Guzmán

Sylvia Pasquel

Stephanie Salas

Michelle Salas

Camila Varelo

Silvia Pina: último adiós en Bellas artes / Liliana Carpio

Todo fue verdaderamente emotivo, las personalidades antes mencionadas le dedicaron unas emotivas palabras de despedida a Silvia Pinal. ¡Rompieron en llanto!

Eso no es todo, también protagonizaron un enternecedor momento juntas, las integrantes de la dinastía Pinal abrazaron el féretro de ‘la Diva del cine de oro’.

Sin embargo, lo que causó sorpresa fue la ausencia de Luis Enrique Guzmán y Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. En ese momento, se desconocían las razones de su inasistencia a este homenaje tan importante para la familia, así como para gran parte de los mexicanos.

Silvia Pina: último adiós en Bellas artes / Liliana Carpio

¿Por qué Luis Enrique Guzmán y Frida Sofía no asistieron al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes?

María Luisa Valdés, jefa de redacción de Multimedios, confirmó que Luis Enrique no estuvo presente en el homenaje póstumo de su madre. Sin embargo, no reveló más detalles de su ausencia.

Por otro lado, la misma comunicadora compartió que Frida tampoco pudo asistir debido a que no estaba en México. No obstante, Iván Cochegrus, gran amigo de Silvia, reveló a TVNotas que Luis Enrique no estuvo en Bellas Artes porque “esta verdaderamente afectado” por la partida de su madre.

Frida Sofía no asistió al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes / Archivo TVNotas

En cuanto a Frida Sofía, Iván nos comentó que no pudo viajar a México, pese a que buscaron vuelos para que regresara de Estados Unidos a despedir a su abuela.

“Dijeron: ‘Hay que comprar vuelos’, pero no los encontraron porque era el día de Acción de gracias en Estados Unidos. Es un día muy complicado... Todos estábamos a la espera de que llegara, pero no sé si al otro día u hoy en la tarde, pero no se logró”. Iván Cochegrus

Además, Iván comentó que Alejandra y Frida Sofía también se habían reconciliado a través de una llamada telefónica. No obstante, Frida dejó clara su postura. ¿Negó una reconciliación con su mamá?

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su ausencia al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes?

Luego de que culminó el homenaje de Silvia Pinal y sus restos fueron regresados a la funeraria del sur de la Ciudad de México para cremarlos, Frida Sofía se pronunció en redes sociales. ¿Reveló más detalles de su ausencia del evento?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un nuevo video en el que recordó algunos de los mejores momentos junto a su abuela, Silvia Pinal. Esto aunado a un mensaje lleno de nostalgia en el que remarcó que, aunque “estuvo alejada, nunca estuvo lejos”.

Frida Sofía lanza mensaje dedicado a Silvia Pinal. / Instagram/ TVNotas

“‘Alejada’ siempre estuve, pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre, de mi sangre, de las cuales dos ahora son mis ángeles: mi hermana Natasha y mi Abuela Pinal”. Frida Sofía

Agregó: “Gracias por amarme tal y como soy, por ser la paz en pleno caos... Sé que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tú, en alma y espíritu, serás mi mejor guía… Te amo y gracias, gracias, gracias”.

Aunque no habló directamente de su inasistencia al tributo de Silvia Pinal, sí habría dejado claro que está muy afectada por la partida de su abuela y, muy a su estilo, le rindió su propio homenaje en redes.

