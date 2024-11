Frida Sofía rompe el silencio sobre Alejandra Guzmán ¿No hay reconciliación?

Alejandra Guzmán y Frida Sofía también se robaron los reflectores luego de que se confirmó el lamentable fallecimiento de Silvia Pinal, a los 93 años.

‘La Guzmán’ y la también cantante han protagonizado un fuerte escándalo entre ellas. Han estado distanciadas por mucho tiempo. Sin embargo, la partida de ‘la Diva del cine de oro’, habría derivado un milagro. ¡Se habrían reconciliado!

Alejandra Guzmán y Frida Sofía tuvieron acercamiento por la muerte de Silvia Pinal

En medio del velorio de la titular de ‘Mujer casos de la vida real’, la intérprete de ‘Te esperaba’ y sus hermanos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, hablaron con la prensa sobre el último adiós de Silvia Pinal.

Sin embargo, una de las cosas que llamaron completamente la atención fue que Alejandra confirmó el acercamiento con su hija, Frida Sofía, después de tanto tiempo de separación.

La cantante rockera reconoció que ambas se pudieron despedir de ‘la Pinal’. Señaló que la “reconciliación” con su hija fue un “regalo” que su mamá le dejó antes de partir.

“Es parte de la familia, tiene los apellidos y tiene la sangre. ¿Cómo no lo voy a compartir con ella?… Yo soy su madre y yo perdí a mi madre. Ella es sangre de la sangre de mi madre (...) Ella se despidió. Tuvo esa suerte. Tuvo ese derecho y la honro” Alejandra Guzmán

Agregó: “Solo ella podía hacerlo. Me dejó un gran regalo antes de partir”.

¿Qué dijo Frida Sofía sobre su reconciliación con Alejandra Guzmán?

Tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Silvia Pinal, Frida Sofía no tardó en pronunciarse. Entre lágrimas, externó el dolor por el deceso de su abuela. Sin embargo, remarcó que sí pudo despedirse de ella. Incluso, mencionó que le pudo decir lo mucho que la amaba.

Dicho mensaje en redes sociales desató una ola de comentarios por parte de celebridades e internautas. Algunos le enviaron su más sentido pésame en estos momentos difíciles. No obstante, un internauta le aconsejó que no perdiera a su mamá “por soberbia”.

“Es tan frágil y perder a una madre duele mucho no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia”, escribió el usuario.

Frida Sofía no tardó en reaccionar a estas palabras. ¡Lanzó un fuerte mensaje en alusión a su relación con su mamá, Alejandra! ¿No hay reconciliación?

“No se puede perder algo que nunca se tuvo.” Frida Sofía

Aunque algunos le dieron la razón a la cantante, otros pidieron que dejaran de un lado el orgullo y retomen su relación entre madre e hija.

Así lo dijo Frida Sofía:

¿Frida Sofía asistió al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes?

Luego de esta polémica contestación, también se rumoró sobre la posibilidad de que Frida Sofía asistiera al último adiós de su abuela, Silvia Pinal, en el palacio de Bellas Artes. Sin embargo, los únicos que se dieron cita en dicho sitio fue Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero, quienes le dedicaron unas desgarradoras palabras de despedida a ‘la Diva’.

Frida Sofía, no estuvo presente en dicho evento de despedida. Según María Luisa Valdés Doria, jefa de redacción de Multimedios, la joven no asistió porque no se encuentra en México.

Además, comentó que sí hubo una plática con Alejandra Guzmán, su mamá, pero esta fue vía telefónica.

Al momento, Alejandra no ha dado más detalles con respecto al acercamiento que hubo con su hija.