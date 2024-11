Frida Sofía entre lágrimas revela que sí logró despedirse de su abuela Silvia Pinal, VIDEO

El fallecimiento de Silvia Pinal, el jueves 28 de noviembre, marcó el fin de una era en el cine mexicano. La Diva del Cine de Oro dejó un legado imborrable en el mundo del espectáculo y en los corazones de quienes la admiraron.

Sus familiares han expresado su pesar y cariño a través de emotivos mensajes en redes sociales, mientras que su cuerpo es velado en una funeraria al sur de la Ciudad de México, rodeado de flores blancas enviadas por amigos, fanáticos y seres queridos.

Efigenia Ramos, su asistente de confianza, junto con el productor Iván Cochegrus, revelaron que Silvia Pinal partió en paz, acompañada de sus seres más cercanos. Rodeada de su familia, la icónica actriz se despidió tranquila, dejando tras de sí una historia de éxito, fortaleza y amor.

Tras la confirmación del deceso, una de las principales incógnitas fue si Frida Sofía viajaría a México para despedirse de su abuela y reencontrarse con su madre, Alejandra Guzmán.

Según Enrique Guzmán, quien habló con María Luisa Valdés Doria, Alejandra se comunicó con Frida para informarle sobre la gravedad de la situación. Aunque Frida reside en Miami, Estados Unidos, desde hace varios años, aparentemente aceptó regresar al país para estar junto a su familia en este difícil momento.

La relación entre Frida Sofía y la Dinastía Pinal ha estado marcada por tensiones familiares. Sin embargo, la partida de Silvia parece haber actuado como un puente para aliviar las diferencias. Este reencuentro podría convertirse en una oportunidad para sanar heridas y unir a la familia en honor a la memoria de la legendaria actriz.

En la mañana del viernes 29 de noviembre, Frida Sofía compartió un video en sus redes sociales donde, entre lágrimas, expresó el dolor por la pérdida de su abuela. En su mensaje, destacó la fragilidad de la vida y agradeció haber tenido la oportunidad de despedirse de Silvia Pinal antes de su partida.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil… Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz, que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momentos que valen, pero que más bien no tienen precio. Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. Haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar”.

En su mensaje, Frida también mencionó a familiares ya fallecidos, como su hermana Natasha, quienes, según ella, recibirán a Silvia Pinal en la gloria de Dios.

Además del video, Frida compartió un mensaje profundo sobre el aprendizaje personal que le ha dejado este difícil momento:

Frida Sofía

“Estoy aprendiendo lentamente que, aun si reacciono, no cambiaré nada. No haré que de súbito la gente me ame o me respete, no cambiaré mágicamente sus pensamientos. A veces es mejor sólo dejar que las cosas sean, soltar a las personas, no pelear por cierres, no preguntar por explicaciones, no perseguir respuestas y no esperar que la gente entienda de dónde vienes”.