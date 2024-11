Frida Sofía habría querido ver a Silvia Pinal en el hospital, dejando atrás la rivalidad con su familia

Silvia Pinal encendió las alarmas en las últimas horas desde que Luis Enrique Guzmán, hijo de la Diva confirmó que doña Silvia estaba “en proceso de partir”, luego de una crisis de salud que la llevó a permanecer varios días hospitalizada. Lamentablemente hace unos momentos se confirmó que la primera actriz falleció a los 94 años este 28 de noviembre.

Desde el 27 de noviembre se reportó a llegada de familiares al nosocomio donde aún se encuentra, incluido su exesposo, Enrique Guzmán.

Incluso se reportó también que un sacerdote acudió con la primera actriz para administrar los Santos Óleos, un sacramento al que se recurre en casos graves para que el enfermo pueda encontrar la paz y partir con el Señor de una manera pacífica.

Silvia Pinal falleció tras horas críticas en el hospital / Archivo TVNotas

Frida Sofía llegaría al hospital para estar con su abuela, Silvia Pinal

En medio de la incertidumbre por su estado de salud y los familiares que puedan seguir llegando a acompañarse, don Enrique dijo hace unos momentos en entrevista con María Luisa Valdés Doria que su nieta, Frida Sofía, podría visitar México y dejará atrás las diferencias con su familia para visitar a Silvia Pinal en el hospital, aunque se desconoce si pudo llegar a tiempo para despedirse.

Esta noticia llega en medio de una serie de tensiones familiares que han marcado la relación entre Frida Sofía y la Dinastía Pinal, pero parecería que la partida de la matriarca habría logrado suavizar estos duros enfrentamientos, para que Frida se reencuentre en paz con su abuelo, mamá, tíos y primas, y pueda dar el último adiós a su abuela.

El intérprete de ‘La plaga’ contó que Alejandra Guzmán se puso en contacto con su hija Frida Sofía para ponerla al tanto de la gravedad en la que se encontraba doña Silvia y aparentemente aceptó venir a México para acompañarla en estos momentos, ya que recordemos, Frida vive en Miami, Estados Unidos, desde hace varios años.

Frida al parecer tenía la intención de viajar a México para despedirse de su abuela / Instagram

“Creo que sí (va a venir Frida) porque hoy hablé con ella. Yo no, su mamá y Silvia escuchó a Frida. No digo que Silvia contestara porque no contesta nada”, indicó consternado por la entonces situación crítica de doña Silvia.

Tras confirmarse el deceso de la Diva, no se tiene conocimiento sobre si Frida pudo llegar a tiempo para verla. Únicamente se sabe que la bisnieta de doña Silvia, Camila Valero hermana de Michelle Salas, salió del hospital sin dar declaraciones.

