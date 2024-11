Silvia Pinal: Reportan que un sacerdote visitó a la actriz en el hospital, ¿cuál fue la razón?

La preocupación por la salud de Silvia Pinal ha aumentado en las últimas horas. Si bien la familia no ha querido dar declaraciones, algunas fuentes extraoficiales reportaron que su estado es crítico. La situación sería tan complicada que la familia habría decidido llamar a un sacerdote.

Recordemos que, en su momento, Sylvia Pasquel, hija de la actriz, afirmó que su mamá ya se encontraba bien y saldría del hospital el 27 de noviembre. Horas después de este anuncio, la asistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, encendió las alarmas al decir que los doctores habían solicitado la presencia de toda la familia.

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita quiere bajar”, expresó en una llamada con un reportero de ‘Chisme no like’.

Aunado a esto, hace unas horas, la conductora Maxine Woodside informó que Pinal tendría sus pulmones colapsados y actualmente se encontraba en coma: “Ella (Silvia Pinal) está en coma, dicen que despertó un momentito, levantó la manita y nada más. Doña Silvia ahora si está grave”, indicó.

Sacerdote visitó a Silvia Pinal en el hospital

El programa ‘Hoy día’ reportó que, durante la noche del pasado 27 de noviembre, un sacerdote asistió al hospital para administrar los santos óleos, un sacramento que suele darse en situaciones críticas. Al parecer, por pedido de la familia.

Esta información fue respaldada, en parte, por el programa ‘Ventaneando’. Un corresponsal del vespertino de TV Azteca mencionó que dicha persona habría ido al hospital para darle ánimos a la familia Pinal.

“Fuentes cercanas también nos confirmaron que, durante la tarde-noche de ayer, llegó este sacerdote, pues, seguramente para darle un mensaje de esperanza a la familia en estas horas cruciales”, indicó.

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

Luis Enrique Guzmán confirma que su mamá está “delicada”

En la emisión de ‘Ventaneando’, la presentadora Mónica Castañeda señaló que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, le mandó un mensaje a uno de sus reporteros para notificarle que su mamá estaba muy delicada de salud.

“Está sedada. Confirmado que está en estado de gravedad total. No es un rumor”, indicó la conductora, manifestando que Silvia tendría un pulmón colapsado a causa de la disfagia que padece.

Ventaneando mensaje de Luis Enrique Guzmán / Captura de pantalla

Enrique Guzmán revela que Silvia Pinal está en cuidados paliativos

A su salida del hospital, Enrique Guzmán, exesposo de Silvia Pinal, comentó que la actriz pasó al área de cuidados paliativos

“Estamos todos al lado de ella, sobreviviendo con ella, y ella con muchas ganas de vivir. Lo que veo es que no quiere perder la vida. Pude verla. Estuve con ella. Sí, (está en cuidados paliativos) desgraciadamente es lo único que se puede hacer”, indicó.

Los cuidados paliativos son un enfoque médico que busca mejorar la vida de aquellos pacientes que tienen enfermedades graves o terminales. Aunque ya no se intenta curar a los enfermos, sí se trata de aliviar su dolor y síntomas.

Fallece Silvia Pinal

Hace unos momentos, se confirmó el sensible fallecimiento de Silvia Pinal, tras casi una semana de haber estado hospitalizada.

Hasta el momento, la familia no ha dado declaraciones, pero se espera que pronto den un comunicado.

