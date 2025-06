Frida Sofía se despide de su abuelo con una imagen conmovedora

Frida Sofía está atravesando uno de los momentos más tristes de su vida familiar. La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma se encuentra de luto por la muerte de su abuelo paterno, don Cayetano Moctezuma de la Fuente. La noticia ha conmovido a los seguidores de la influencer, quien recientemente también enfrentó el fallecimiento de su abuela materna, la actriz Silvia Pinal.

Durante la tarde del martes 10 de junio se dio a conocer el deceso de Cayetano Moctezuma, padre del empresario Pablo Moctezuma. La noticia fue confirmada por Beatriz Pasquel, esposa de Pablo, quien emitió un breve mensaje en redes sociales para informar del sensible fallecimiento.

Muere Cayetano Moctuzuma, abuelo de Frida Sofía / IG: @ifridag

¿De qué murió Cayetano Moctezuma de la Fuente, abuelo de Frida Sofía?

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre las causas de muerte de don Cayetano Moctezuma. Sin embargo, su familia ya ha comenzado los preparativos para despedirlo, convocando a amigos y allegados a un servicio en su honor.

“Con profunda gratitud y amor, invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en el homenaje a la vida de don Cayetano de la Fuente”, se lee en la invitación difundida en redes.

Además, se agregó:

“Martes 10 de junio a las 8:00 de la noche en Gayosso de Félix Cuevas, en la Capilla de San Charbel. Será un momento para honrar su alma, despedirnos con amor y elevar juntos una oración por su descanso eterno”.

Frida Sofia despidió a su abuelo con una imagen de su infancia. / Instagram

¿Qué publicó Frida Sofía para despedir a su abuelo Cayetano?

Poco después de conocerse la noticia, Frida Sofía apareció en redes sociales con una emotiva imagen para honrar la memoria de su abuelo. En su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de un millón y medio de seguidores, compartió una historia que rápidamente se viralizó entre sus fans.

En la publicación, la también modelo y cantante mostró una fotografía de su infancia junto a don Cayetano. La imagen, cargada de nostalgia, fue acompañada simplemente por el emoji de una paloma blanca, símbolo universal de paz y despedida. No añadió ningún texto adicional, pero si la canción de ‘Love in the dark’ de Adele.

Frida Sofia despidió a su abuelo con una imagen de su infancia. / Instagram

¿Frida Sofía viajará a México para despedir a su abuelo Cayetano?

Hasta ahora, Frida Sofía no ha ofrecido declaraciones públicas ni entrevistas sobre la muerte de su abuelo paterno. Tampoco se ha confirmado si viajará desde Estados Unidos a México para asistir al homenaje o acompañar a su familia en este momento.

Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre de 2024, Frida también enfrentó la pérdida de su abuela materna, Silvia Pinal. Con la muerte de Cayetano Moctezuma, la joven artista pierde a su segundo abuelo en menos de un año, una racha que marca un periodo difícil en su vida personal y emocional.

