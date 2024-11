Silvia Pinal muere a los 94 años: Se apaga estrella del Cine de Oro, un icono del teatro y televisión

Este 28 de noviembre de 2024, la industria del entretenimiento mexicano se vistió de luto con la partida de Silvia Pinal a los 94 años. La actriz, ícono del cine y la televisión, falleció tras enfrentar complicaciones de salud que se habían agravado en los últimos días. La noticia fue confirmada en las redes de ‘Ventanenado’. En TVNotas consultamos a Iván Cochegrus y muy conmovido nos confirmó la lamentable noticia.

El deceso de la ‘Diva del Cine de Oro’ ocurrió en un hospital del sur de la Ciudad de México, donde permanecía internada desde el pasado 21 de noviembre debido a una infección en vías urinarias y una arritmia cardíaca.

Aunque en un su recuperación parecía prometedora, complicaciones surgidas en las últimas horas hicieron que su salud se deteriorara irremediablemente.

Checa: Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia; éste es su estado de salud este 22 de noviembre

Archivo TVNotas

¿De qué murió Silvia Pinal?

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte, en los últimos años la salud de Silvia Pinal había mostrado un deterioro progresivo, que mostró su fortaleza.

En diciembre de 2023, la protagonista y productora de Mujer, casos de la vida real enfrentó problemas pulmonares que la mantuvieron hospitalizada durante las fiestas decembrinas de hace un año.

Más tarde, en febrero de 2024, ingresó nuevamente al hospital para tratar úlceras en la piel derivadas de su falta de movilidad.

Ahora, en noviembre de 2024, aunque inicialmente parecía estar mejorando, su condición empeoró en las últimas horas, marcando el desenlace que nadie esperaba.

Mira: Silvia Pinal mejora tras hospitalización: familia y amigos confirman evolución positiva

Archivo TVNotas

Las últimas apariciones públicas de Silvia Pinal

En septiembre pasado, Silvia Pinal celebró su cumpleaños número 94 rodeada de su familia. Durante el evento, sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel destacaron el orgullo que sentían por su madre, quien aún demostraba una chispa de vitalidad.

Con un ánimo admirable, Silvia expresó su perspectiva sobre la vida y la muerte: “A mí no me asusta la muerte. La muerte se va. Se va y viene cuando ella le da su gana. Con ella yo no meto… Me siento como de 18 años”.

Estas palabras reflejan la fortaleza y espíritu de una mujer que marcó generaciones con su arte y carisma.

Lee: Silvia Pinal: ¿Está grave? Tras audio desgarrador de su asistente, la familia se reúne en el hospital

Archivo TVNotas

Silvia Pinal: una vida llena de éxitos y un legado imborrable

Nacida el 12 de septiembre de 1930 en Guaymas, Sonora, Silvia Pinal fue hija de María Luisa Hidalgo y Moisés Pasquel, aunque fue reconocida por su padrastro Luis Pinal, quien le dio su apellido. Desde pequeña, Silvia mostró inclinaciones artísticas, iniciando sus estudios en ópera a los 11 años.

Su debut en el cine ocurrió en 1948 con la película El pecado de Laura. A partir de ese momento, su carrera despegó de forma meteórica, destacándose en películas icónicas como Viridiana (1961), dirigida por Luis Buñuel, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En televisión, Silvia Pinal marcó un antes y un después con la serie Mujer, casos de la vida real, un programa que abordó temas sociales y se convirtió en un referente de la televisión mexicana durante más de dos décadas.

Además de su impacto en el cine y la televisión, Silvia fue musa del muralista Diego Rivera, quien la pintó en 1955, dejando un legado artístico que trasciende generaciones.

Te puede interesar: Silvia Pinal no será dada alta del hospital a pesar de su mejoría ¿Cuál es la razón?

Archivo TVNotas

Silvia Pinal: Una carrera incomparable, pionera en cine, teatro y televisión

A lo largo de su vida, Silvia Pinal participó en:



Más de 90 películas , consolidándose como una de las actrices más prolíficas del cine mexicano.

, consolidándose como una de las actrices más prolíficas del cine mexicano. Más de 30 producciones televisivas , incluyendo telenovelas y series.

, incluyendo telenovelas y series. Más de 40 obras de teatro , destacándose como actriz y productora.

, destacándose como actriz y productora. Icono cultural, rompiendo tabúes al posar para revistas y desafiando los estándares de su época, como una mujer fuerte e independiente en el siglo XX.

Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y homenajes, siendo considerada una de las figuras más importantes de la cultura mexicana.

Ve:

Archivo TVNotas

El adiós a una leyenda: descanse en paz Silvia Pinal

Con la muerte de Silvia Pinal, México pierde no solo a una actriz, sino a un símbolo del arte y la cultura que ayudó a construir la identidad del país a nivel internacional.

La última Diva del Cine de Oro deja un vacío en la industria del teatro y la televisión, pero su legado vivirá eternamente a través de sus películas, programas y la influencia que tuvo en las generaciones que le siguieron.

Silvia Pinal, descanse en paz.