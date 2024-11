Silvia Pinal: ¿Está grave? Tras audio desgarrador de su asistente, la familia se reúne en el hospital

Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia el pasado 21 de noviembre por una infección en las vías urinarias que, según trascendió, se vio complicada por un problema de la presión y una arritmia cardíaca. Si bien se preveía que hoy 27 de noviembre regresaría a casa, se informó que no había pasado una buena noche, por lo que seguiría internada. Ahora, un audio de su asistente, Efigenia Ramos, enciende aún más las alarmas.

A través de las redes sociales de ‘Chisme no like’, se compartió un audio de Ramos en el que se le oye conmocionada, lo que podría sugerir que el estado de salud de la llamada ‘última diva del Cine de Oro mexicano’ no habría mejorado.

En la llamada con el reportero de ‘Chisme no like’, la asistente de Silvia Pinal mencionó:

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita, no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar”, expresó.

Reportan que la familia de Silvia Pinal está llegando al hospital, ¿pasó algo grave?

Efigenia no dio más detalles sobre la salud de la también presentadora. Cuando fue cuestionada por el reportero acerca de si toda la familia estaría yendo al hospital, Ramos guardó un profundo silencio.

“Está por llegar el doctor”. Efigenia Ramos

Hasta el momento, Sylvia Pasquel o el resto de la familia Pinal ha dado declaraciones sobre la salud de la primera actriz. No obstante, hace algunas horas, un corresponsal de ‘Ventaneando’ informó que Silvia presentó complicaciones durante la noche.

“Esta información es extraoficial, pero sabemos que doña Silvia Pinal no tuvo una buena noche y no amaneció en el estado que los médicos esperaban. Esto ha generado mucha incertidumbre en cuanto a los pasos a seguir”, señaló.

En una última actualización, a través de las redes sociales del programa ‘Hoy’ dieron a conocer que al hospital en el que se encuentra Silvia Pinal llegó Stephanie Salas con Humberto Zurita. Además, reportaron que también llegó Alejandra Guzmán.

Todo lo que sabemos sobre Silvia Pinal. pic.twitter.com/0CG5bChyjZ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 28, 2024

Silvia Pinal ya dejó indicaciones para su último adiós

Silvia Pinal, como mujer previsora, dejó varias indicaciones a sus familiares sobre su último adiós. En entrevista exclusiva para TVNotas, un amigo cercano a la familia contó que ya tiene su testamento listo y pidió varias peticiones, incluyendo la presencia de su nieta Frida Sofía, en su funeral.

“Tengo entendido que doña Silvia repartió varias copias del testamento, entre ellas a Sylvia Pasquel y a Rafael Herrerías. La actriz tomó sus decisiones con pleno uso de sus facultades. Frida Sofía sí está contemplada. Le tiene mucho cariño por la vida tan dura que ha tenido y el abandono en el que ha estado”, dijo.

Y añadió: “Doña Silvia ha sido una mujer organizada y previsora que no quiere dejar problemas ni que su familia se pelee. Incluso, hay indicaciones de cómo tiene que hacerse todo cuando ella trascienda”.

Silvia Pinal y sus problemas de salud

Este año no ha sido nada fácil para Silvia Pinal. Tras la hospitalización de diciembre del 2023, la famosa volvió a ser internada en febrero por una llaga en la espalda que se le desarrolló por haber estado en una misma posición.

Tras varias semanas en la clínica, la famosa fue dada de alta. En aquel entonces, su familia afirmó que se encontraba muy bien y bajo tratamiento médico.

