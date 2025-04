Yordi Rosado celebra 2 años de “De noche ya se armó" con invitados especiales ¡los villanos de la televisión!

Sin duda alguna, Yordi Rosado no solo ha triunfado con su canal de YouTube, sino que además en su faceta de conductor y productor vive su mejor momento. Prueba de ello es que hace unos días celebró 2 años de su programa “De noche ya se armó", el cual se graba en la XEW en la CDMX y se transmite por Unicable.

Y por si esto no fuera poco, también festejó con el productor Manolo Fernández 18 años ininterrumpidos de producir diferentes proyectos en el canal Unicable como “Está cañón”, “Con permiso”, entre otros.

Yordi Rosado y el productor Manolo Fernández celebraron años de éxitos en Unicable, junto a Raquel Rocha, directora del canal. / Luis Pérez / TVNotas 2025

Celebración de Yordi Rosado en “De noche ya se armó", éxitos continuos en Unicable, al lado de Manolo Fernández y grandes invitados

En el marco de esta celebración, en el programa “De noche ya se armó" contó con actores y actrices que han interpretado a grandes villanos de la televisión, entre los que se encontraron:

Este programa especial se transmitirá muy pronto por Unicable en su horario habitual de las 9:30 de la noche. Cada uno contó diversas anécdotas que los han marcado en su carrera, sobre todo cuando han interpretado a los antagónicos de las telenovelas.

Al final de la emisión se develaron dos placas conmemorativas por estos dos logros y Yordi Rosado tomó el micrófono para señalar:

“Estoy muy honrado por todo el trabajo que se ha logrado por parte de todo el staff, el equipo de producción. Unicable se ve en todo el mundo, especialmente México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y una gran parte de Europa”.

Puede gustarte: Yordi Rosado devela su estatua en el Museo de Cera

Yordi Rosado y el productor Manolo Fernández celebraron años de éxitos en Unicable con su directora, Raquel Rocha, además de las villanas y los villanos de la televisión: Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Sabine Moussier, Alexis Ayala y Salvador Zerboni. / Luis Pérez / TVNotas 2025

No te pierdas: Yordi Rosado cuenta su insólita experiencia al beber suavizante de telas: ¿Qué pasó?

Yordi Rosado y Manolo Fernández 18 años de compromiso y trabajo

Yordi añadió: “Sobre los 18 años que llevamos ininterrumpidos nos sentimos tan orgullosos, ni siquiera en la pandemia dejamos de tener un programa por lo menos al aire. Hemos llegado a tener 3 programas simultáneos. Acá con todo el staff somos una familia. Todas las semanas jugamos y hacemos apuestas de a qué hora vamos a terminar, nos apoyamos en todo. Lo mejor de todo es trabajar en lo que tanto te gusta. Me siento muy agradecido con todo lo que ha pasado. Estoy por cumplir 30 años de carrera y el público siempre me ha apoyado. No tengo cómo pagar eso tan padre”.

Por su parte, Manolo Fernández comentó: “Le quiero dar las gracias a Yordi por comandar el equipo tan maravilloso de personas con las que trabajamos. Empezamos con “Está Cañón” que duró 8 años al aire. Nos conocemos perfectamente y hemos aprendido a crecer de una manera orgánica”.

Raquel Rocha, directora del canal Unicable, afirmó: “Es un honor trabajar con ustedes, para mí ha sido un privilegio. Es una producción que desde que arrancas sabes que todo va a salir perfecto. Hemos hecho más de un formato y todos ellos con mucho éxito, y son personas con las que quiero trabajar siempre”.

No te pierdas: Martha Higareda revela que Yordi Rosado casi arruina un momento clave de su boda con Lewis Howes