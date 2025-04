Sabine Moussier se quiebra al recordar el abuso de un actor en una telenovela: ''No supe qué hacer’’ VIDEO

Sabine Moussier, reconocida villana de telenovelas como ‘Abismo de pasiones’ y quien participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ en 2024, recientemente reveló que un actor abusó de ella durante la grabación de una escena telenovela. ¿Qué le pasó y quién fue? Aquí te contamos.

Sabine Moussier por fin tiene un diagnóstico / Instagram

Sabine Moussier revela el abuso que sufrió por parte de un actor

La actriz reconocida por sus papeles de villana en novelas como ‘El privilegio de amar’ y ‘Abismo de pasión’, Sabine Moussier, estuvo en el programa ‘Ya se armó' con Yordi Rosado en el que compartió sus experiencias con otros malvados de los melodramas. Al salir, en entrevista con Edén Dorantes, ‘Sale el sol’ y otros medios a preguntas de los medios, ella confesó que vivió una experiencia de abuso en la grabación de una escena de telenovela.

Moussier contó cómo la grabación con un actor de una escena romántica de ficción llegó a una situación real de agresión que no esperaba y que hasta el día de hoy la mueve.

''Simplemente estaba en una escena. Era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano. Se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí'', reveló Sabine.

Señaló que ella es una persona cariñosa, pero que “cuando las cosas se malentienden es una pena”. Contó que antes de iniciar la escena ella se estaba riendo porque estaba nerviosa. Además, el director le pidió repetir la escena. Confesó que todo lo ocurrido la hizo sentir muy mal: “Es muy fuerte. Es muy duro. Es muy bajo. Es muy feo.”.

Te puede interesar: Revelan por qué Sabine Moussier no estuvo en programa especial de LCDLFMX

Sabine Moussier llorando en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

No te pierdas: Sabine Moussier confiesa entre lágrimas que podría tener una grave enfermedad

Sabine Moussier se quiebra al recordar la agresión que sufrió por parte de un actor

La intérprete de ‘Entre el odio y el amor’ también admitió que en su momento se solo se congeló y no pudo hacer más. ''Lamentablemente, me quedé petrificada. No supe hacer nada. Salí y me puse a llorar. Pedí que no me pusieran más escenas de beso y de cama con esa persona y fue lo único que pude hacer’’, aseguró Sabine.

A pesar de que el actor le ofreció una disculpa y ella habló con la productora, es algo que aún hoy la hace sentir mal. Al preguntarle si hizo alguna denuncia de lo sucedido, Sabine confesó que no y no sabría si algún día lo haría. Dijo que lamentablemente estas situaciones se dan en todos los ámbitos laborales alrededor del mundo.

“Creo que tenemos que alzar la voz, y me escucho y me doy... " y en ese punto se quebró y en plena entrevista rompió en llanto. “Nunca me ha gustado hacerle daño a la gente. Nunca me ha gustado hacerle daño a nadie y yo no quiero hacer daño a esta persona, pero tampoco quiero que alguien más sufra por lo mismo y es una decisión que me cuesta mucho trabajo. No sé si algún día vaya a pasar”.

Por desgracia, no es la primera vez que Moussier pasa por situaciones de agresión. En el pasado ya tuvo un problema de acoso por parte de un fan que ella contó en una entrevista hace tiempo.

Lee también: Gaby Spanic estalla contra reportero tras pregunta incómoda

Sabine Moussier sufrió acoso por un fan

En 2021 Sabine Moussier confesó en entrevista para ‘Hoy’ que llevaba seis años siendo acosada por un fan. Según lo detalló, este seguidor la buscaba insistentemente en redes y también le llamaba por teléfono sin importar cuantas veces cambiara de número.

La actriz reconoció estar resignada a que era parte de su vida y admitió que dependiendo de su humor le respondía para agradecerle, o para confrontarlo. Además, agregó que no procedería legalmente porque sólo era un fanático que no quería hacerle daño.

Échale un ojo: Sabine Moussier acusa a Jacky Bracamontes de hacerle tremenda grosería: “Yo tenía más carrera”

En redes opinan sobre el abuso a Sabine Moussier por un actor

En redes sociales la declaración de la actriz causó revuelo y los usuarios ya especulan sobre quién pudo ser el actor del que habla la intérprete de ‘Las tontas no van al cielo’. Entre los comentarios mencionaron varios nombres, pero lo cierto es que no hay ninguna certeza, porque la actriz decidió guardar silencio, por el momento.

Los internautas mostraron su apoyo a la actriz y aseguraron que se debe respetar la posición de Sabine Moussier, en cuanto a si no quiere denunciar por ahora a su agresor.

''Ella lo dirá cuando esté lista y si no lo dice pues así se queda’’, se lee en un comentario.