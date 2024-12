Sabine Moussier acusa a Jacky Bracamontes de hacerle tremenda grosería: “Yo tenía más carrera”

Sabine Moussier causó revuelo con sus más recientes declaraciones en contra de Jacky Bracamontes. ¡La acusó de haberle hecho tremenda grosería!

Aunque la actriz se consolidó como una de las villanas de telenovelas más talentosas del país, poco después se convirtió en una de las personalidades menos favoritas los últimos meses. Algunos usuarios la criticaron por mostrar su “verdadera forma de ser” en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que protagonizó fuertes encontronazos con Gala Montes, así como también causó escándalo por hablar mal del físico de sus compañeras de reality. En esta ocasión, generó controversia con sus declaraciones más recientes en contra de Jacky. ¿Qué dijo?

¿Qué le hizo Jacky Bracamontes a Sabine Moussier?

A través de uno de los capítulos de ‘Secretos de villanas’, Sabine narró a sus compañeras de reality sobre el desplante que le hizo Jacky mientras participaban juntas en una telenovela años atrás.

Según la histrionisa, Jacky la sacó de un camper, sin importar que era ella menos famosa que Sabine en ese momento.

“A mí me sacaron de un camper y me dejaron sentada en la banqueta”, le dijo Moussier en una plática con Aylín Mujica, Catherine Siachoque, Cynthia Klitbo, Gaby Spanic y Laura Zapata.

A lo que le cuestionaron a quién se refería, y, ella contestó contundente: “Jacky Bracamontes”.

Como era natural, las demás reaccionaron incrédulas a la anécdota. Por esta razón, le cuestionaron los motivos de esta “grosería” por parte de Bracamontes.

Sabine Moussier explica por qué Jacky tuvo esa polémica acción con ella

Sabine dio más detalles de esta escandalosa situación y dedujo que habría sido porque Bracamontes, en ese momento, era protagonista.

“Yo tenía más carrera y más nombre y era mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta”. Sabine Moussier

Añadió:“Las dos teníamos contrato con campers solas y entonces a mí de repente me dicen que no había camper, ¿y yo qué hago? Pues hago mis cosas para acá y me hice mis cosas hasta la esquinita para que la señora tuviera su lugar ahí”.

Ante la situación, Laura Zapata no tardó en reaccionar y comentó lo que ella hubiera hecho en su lugar.

“Antes de salirse del camper, Sabine debió de haber pasado al baño y dejarle un regalito. Actriz que se respeta, sabe que ningún baño de los camper funciona, pero claro, la otra no lo sabe porque en los concursos de belleza lo único que usan son los baños portátiles”, comentó Laura.

¿Jacky se disculpó con Sabine Moussier por “dejarla en la banqueta”?

Finalmente, Sabine puntualizó que después de que la sacaron de su camper la pusieron “en un lugar entre la tienda en donde iban a grabar”. Sin embargo, Jacky, al darse cuenta de la situación, se acercó con ella y le pidió disculpas.



Así lo dijo Sabine Moussier: