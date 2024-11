Gala Montes arremete contra Sabine Moussier tras La casa de los famosos México

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, las exintegrantes de La casa de los famosos México Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter revelaron detalles de su experiencia en el reality show.

Al ser cuestionadas sobre con quiénes mantuvieron amistad después del programa, Briggitte Bozzo respondió de inmediato: “Mayito, y nosotras”, señaló, mientras las tres asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Karla Díaz preguntó con quién no volverían a hablar.

Recordemos que está segunda temporada estuvo llena de polémicas, ya que hubo fuertes enfrentamientos entre el equipo Tierra y Mar. A pesar de la competencia lleva varias semanas que terminó, al parecer algunos participantes lo olvidado lo sucedido adentro del reality show.

Sabine Moussier en el ojo del huracán

Briggitte, mostrando diplomacia, contestó: “No es que yo quiera destruir a nadie. Cada quien está enfocada en su vida. Simplemente no me llevaría con los Tierra. Soy respetuosa, hola y chao y ya”.

Por su parte, Karime Pindter mencionó:“Yo solo a Shanik y Sabine un poco”. Cabe señalar que, Karime sí tuvo una buena relación con Sabine Moussier y Shanik Berman dentro del reality por lo que la influencer recordó aquellos momentos.

Fue entonces cuando Gala Montes interrumpió de manera contundente, dejando claro su postura sobre Sabine Moussier:“Cómo crees… no voy a hablar de Sabine, porque no la voy a hacer famosa en lugares en donde nadie la conoce, pero como Sabine no diga m..., es una hipócrita”.

Según Gala, la actriz habría hablado mal de todas ellas:“Una cosa es hablar mal porque uno es chismoso, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, expresó, visiblemente molesta.

La respuesta de Sabine Moussier aún está pendiente

Hasta el momento, Sabine Moussier no ha emitido declaración alguna respecto a los comentarios de Gala Montes. Su silencio ha generado expectación entre los seguidores del reality y del programa.

Las declaraciones de Gala reflejan las tensiones que La casa de los famosos México dejó entre sus participantes, demostrando que las dinámicas dentro de la casa continúan repercutiendo fuera de ella.

Gala Montes y Briggitte Bozzo se reconcilian tras polémica en Pinky Promise

La relación entre Gala Montes y Briggitte Bozzo, conocida como “Las chicas superponedoras” en La casa de los famosos México, dio un giro positivo tras semanas de distanciamiento. Durante su participación en el programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, ambas actrices dejaron atrás las diferencias que surgieron después de un comentario de Gala, quien había calificado a Briggitte como “incongruente”.

Briggitte, en declaraciones previas en nuestro martes de TVNotas, restó importancia al conflicto, asegurando que no guarda rencores y deseándole lo mejor a Gala:“No soy una persona incongruente. No sé por qué dijo eso, pero no significa que le desee lo peor. Siempre la seguiré queriendo”.

Por su parte, Gala ofreció una disculpa sincera y admitió que sus comentarios fueron malinterpretados:“Las cosas que dije no fueron con mala intención. Siempre te he respetado y te quiero mucho”.

El encuentro estuvo cargado de emociones, mostrando la voluntad de ambas de reparar su amistad. Aunque reconocieron que su relación cambió tras el reality, coincidieron en que el cariño entre ellas sigue intacto, marcando así el cierre de un capítulo que había mantenido expectantes a sus seguidores.

