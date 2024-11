Briggitte Bozzo anuncia el fin de ‘Las chicas superponedoras’: “No estamos preparadas para estar juntas”

Briggitte Bozzo (23 años) responde a las declaraciones que hizo Gala Montes (24) en su contra, luego de que esta la llamara ‘incongruente’ en una entrevista.

“La casa de los famosos fue una experiencia pesada y muy bonita. Me hizo superar miedos que tenía en mi interior. ¡Pero ya no la volvería a vivir!”.

Briggitte Bozzo “No hay nada que opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene el derecho de decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”.

“No soy una persona incongruente. No sé por qué dijo eso. A lo mejor conmigo no tiene mucha química. Eso no significa que le desee lo peor. Al contrario, que le vaya muy bien. La seguiré queriendo siempre”.

Briggitte Bozzo no sabe si existe una amistad con Gala Montes

“No tengo idea si la amistad ya se fracturó. La vida sabe lo que nos espera a cada una de nosotras. No me cierro a nada. Sin embargo, por ahora me enfocaré en mi carrera y seguramente ella a la suya. Compartimos muchos momentos 24/7 y a mi parecer, ninguna actuaba. Fue algo genuino”.

“Solo que al salir del reality a veces las cosas cambian. Hay personas que no están destinadas a estar en nuestro camino. Cuando nos conocimos éramos muy pequeñas y después nos separamos. Ahora que estuvimos en la casa disfruté muchísimo nuestra amistad. Ella contará con mi apoyo”.

“Gala y yo nos hemos visto. Probablemente, ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”. Briggitte Bozzo

Briggitte Bozo anuncia el fin de ‘Las chicas superponedoras’

Briggitte Bozzo “En ocasiones las personas no están destinadas en los sueños que queremos hacer. ‘Las chicas superponedoras’ no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”.

“Todos seguimos en el grupo de WhatsApp, solo que no hemos tenido tiempo de hablar. No tengo ningún problema con asistir a una reunión del Team Mar, aunque esté Gala. Soy una mujer a la que le gusta convivir con cualquier persona que se me cruce en el camino. Me manejo con buena energía y con amor”.

Briggitte Bozzo jamás apoyó a Adrián Marcelo

La actriz respondió a quienes le han dicho que apoya a Adrián Marcelo: “Quiero aclarar algo, nunca apoyé a Adrián. No es una persona que energéticamente tenga que ver conmigo. Si los demás lo ven de diferente manera o quieren sacar las cosas de contexto, es su problema. Las personas que se quieran quedar, bienvenidas y las que no, tienen la puerta muy grande”.

“Me siento muy contenta de formar parte de ‘La señora presidenta’. Mi personaje se hizo desde cero y eso me encanta. Fue creado para mí. Se llama ‘Altagracia’. Es una ama de llaves. Es una chica muy viva, inteligente y chismosa (ríe)”, finalizó.

Esto fue lo que Gala Montes dijo sobre Briggitte Bozzo

¿A quién no subirías al barco en alta mar? “A todos los de Tierra, porque son malas personas. También a Briggitte, porque es muy incongruente. Ahora que salí de la casa vi las cosas diferentes”.

