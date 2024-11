Gala Montes humilló a Briggitte Bozzo durante las grabaciones de un comercial, aseguran

En medio de las especulaciones sobre un distanciamiento entre Gala Montes y Briggitte Bozzo, se da a conocer un supuesto altercado que tuvieron durante las grabaciones de un comercial que hicieron con Karime Pindter.

Recordemos que, desde su salida de ‘La casa de los famosos México’, las actrices han estado en controversia por Lau Stylist. En su momento, la estilista acusó a Gala de ser una persona muy complicada en el ámbito profesional.

Ante esto, la protagonista de ‘Vivir de amor’ aseguró que Lau se quedaba con algunas prendas que diversas marcas le mandaban al reality. Si bien se pensó que la venezolana saldría en defensa de su colega, apoyó a Lau y le pidió a Montes que no fuera “malagradecida”.

Aunque Briggitte insistió en que este hecho no afectó su amistad, Gala declaró hace poco que su “amiga” era alguien sumamente incongruente. En respuesta, Bozzo solo se limitó a decir que desconocía el futuro de su relación.

Gala Montes habría humillado a Briggitte durante la grabación de un comercial

En medio de todo esto, Martha Figueroa, a través del programa ‘Con permiso’, reportó que Gala explotó contra Briggitte durante la grabación de un comercial que hicieron junto a Karime para una famosa marca de zapatos.

Según la periodista, la también cantante, aparentemente, se molestó por un error que habría cometido la venezolana.

Martha Figueroa “Ya traen varias cositas allí. Estaban haciendo el comercial y, justo cuando estaban grabando, Gala le puso unos gritos a la chiquita, a la mitad del comercial. No sé si fue por algo que no hizo bien, pero el caso es que se puso a gritonearle a Briggitte enfrente de todo el mundo”.

La también presentadora mencionó que la venezolana no quiso decir nada en aquel momento y se esperó a que ambas estuvieran más “tranquilas” para “ponerle un alto”.

“(Briggitte) dijo ‘luego hablo con ella, que esté más tranquilita’. El caso es que le puso un alto. Ya no se llevan tan bien”, expresó.

En el programa de Pepillo Origel contó Martha Figueroa que Gala le gr1to y hum1llo a Briggitte durante la grabación del comercial de Cklass pic.twitter.com/G1ULZUl54H — Super pon (@Superp0nedora) November 10, 2024

Gala Montes asegura que Briggitte Bozzo la “dañó”

Si bien no ha dicho nada acerca de este asunto, Gala Montes, mediante una reciente entrevista con Yordi Rosado, sostuvo que Briggitte Bozzo la afectó emocionalmente y dejó ver que se mantendría alejada de ella, al menos, por el momento.

“Yo a esta persona, ahorita, no quiero porque me hace daño lo que dice y me ha afectado lo que dice. No habla con asertividad y no es muy inteligente con las palabras porque está viviendo muchas cosas y muchos procesos, pero jamás haría algo para afectarla. Yo solo digo la verdad”, expresó.

Hasta el momento, Briggitte no se ha pronunciado sobre la supuesta humillación de Gala o sus recientes declaraciones y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar sus proyectos laborales.

Gala: “Briggitte me ha hecho mucho d4ño y yo jamás haría algo para afect4ra” . Diosss ella se está describiendo a sí misma. Refrésquenle la memoria de lo q le hace a Bri pic.twitter.com/nuKXOK8Igc — Super pon (@Superp0nedora) November 11, 2024

Gala y Briggitte se reúnen en el programa ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz

Pese a la controversia, Briggitte Bozzo dio a conocer hace poco que ella, Gala y Karime estarán en un capítulo especial de ‘Pinky Promise’, pódcast conducido por Karla Díaz.

En la historia de Instagram que hizo para dar el anuncio, las tres se veían muy contentas, por lo que muchos llegaron a pensar que Gala y Briggitte habían resuelto sus diferencias. Sin embargo, todo sugiere que las actrices continúan distanciadas.

