Thalía recuerda a su mamá a 14 años de su muerte con amoroso mensaje

Yolanda Miranda, madre de Thalía, Laura Zapata y Ernestina Sodi cumplió este 27 de mayo 14 años de haber muerto. Por ello, a través de sus historias de Instagram, la cantante y también actriz Thalía compartió que realmente no se acordaba de una fecha tan dolorosa, porque siempre lleva a su mamá en el corazón. Sin embargo, aprovechó el momento para compartir profundas reflexiones con sus seguidores. ¿Qué palabras dedicó para su mamá?

Thalía y Yolanda Martínez no lograron despedirse, pues la muerte de la madre de la intérprete fue muy repentina. / Redes sociales.

¿Quién era la mamá de Thalía y cuáles fueron las causas de su muerte?

La señora Yolanda Miranda Mange era la mamá de Thalía y murió a causa de un derrame cerebral que le provocó una muerte súbita, reveló Mitzy, diseñador y amigo personal de la familia.

“Apenas ayer por la tarde estuve con ella y con Ernestina para hablar sobre el vestido que le hice para su boda. Ella se veía bien y sólo comentó que tenía un dolor de cabeza, pero nunca imaginé que hoy amaneciéramos con esta triste noticia”, indicó el modisto en 2011.

En ese momento, la cantante expresó su dolor a través de Twitter (ahora X).

“Hoy ha muerto la mitad de mi alma... Siento que muero lentamente... Gracias por sus oraciones para mi guerrera, para mi madre”, apuntó la actriz, cantante y empresaria.

“Hoy ha muerto la mitad de mi alma”, fueron las primeras palabras de la cantante y actriz Thalía al enterarse de la muerte de su mamá. / Redes sociales.

¿Qué mensaje dedicó Thalía a su mamá por su aniversario luctuoso?

“Estoy leyendo mensajitos y apenas me estoy dando cuenta de que hoy es el aniversario de mi mamá. De verdad que estoy impresionada porque justo venía en este momento aquí escuchando música y me la imaginé aquí sentadita. Es más, desde ayer que la traigo aquí a mi madre, pero no me imaginaba que hoy era esa fecha“

“Entonces quiero agradecerles a todos porque siempre están conmigo, siempre no estaban las buenas y en las no tan buenas. Definitivamente, estas fechas, pues ya no las siento tan feas, tan horribles, tan devastadoras porque, pues las he trabajado y las he entendido. En la fe que yo vivo, Qué es en la fe de Cristo, sé que ella está en mejor vida”, añadió Thalía.

Thalía confesó que no recordaba que era el aniversario luctuoso de su mamá. / Redes sociales.

¿Cómo ha sobrellevado Thalía la muerte de su mamá?; la cantante revela el pensamiento que le da calma

Thalía agregó que hay algo que aunque sigue siendo muy doloroso vivir son su mamá hay un pensamiento que le regresa la calma, y eso es imaginar que su madre en este momento se encuentra en un mejor plano, lleno de paz, desde que dejó el plano terrenal hace más de una década. Antes de finalizar, agradeció a todos por sus infinitos mensajes, recordando que está preparando un nuevo tema.

“Sé que ella está viendo directamente el rostro de Dios en un mejor espacio que nosotros aquí. Y me da mucha tranquilidad, fe y alegría saber que está mejor que nunca. Gracias a todos ustedes que siempre me mandan amor y que siempre están pendientes de mí. Los amo, las amo y qué bonito, qué bonito contar con ustedes”, mencionó. Además, Thalía compartió una tierna imagen en la que se puede ver junto a su mamá, con el diferenciador de que fue hecha con un filtro de inteligencia artificial.