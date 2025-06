La Divaza llora en plena entrevista al hablar sobre la muerte de su mamá: “Estoy tratando de seguir adelante”

Pedro Luis João Figueira Álvarez, mejor conocido como ‘la Divaza’, está viviendo el duelo por la muerte de su mamá, Kenya Álvarez, suscitada el pasado 2 de mayo. En aquel entonces, el influencer explicó que la causa fue una infección que se agravó por el cáncer que padecía.

“No sé ni qué decir, tengo como un nudo en la garganta. Mi mami se acaba de ir al cielo. En estos días le dio una infección y no pudo aguantar. Ya estaba sufriendo mucho”, expresó en ese momento.

A casi dos meses de este suceso, el creador de contenido reapareció en un evento público y, entre lágrimas, reveló cómo está sobrellevando su pérdida.

Mamá de ‘la Divaza’ / Redes sociales

¿Cómo está ‘la Divaza’ tras la muerte de su mamá, Kenya Álvarez?

En un encuentro con la prensa, ‘la Divaza’ admitió estar haciendo todo lo posible para “seguir adelante”, pese al gran dolor que lo invade en estos momentos.

“Estoy tratando de hacer mi vida. Estoy tratando de seguir adelante. Es que este es mi primer evento (tras la muerte de mi mamá) y quería pasarlo con mi comunidad”, dijo con lágrimas en el rostro y la voz quebrada.

El venezolano recordó a su madre como una gran persona que siempre le deseó la felicidad a todos, sin importar su orientación.

‘La Divaza’ “Al final, mi mamá quiso que cualquier persona, que todos, seamos felices. Es como el mensaje que ella quiso dar; ser feliz, hacer lo que el cuerpo te pida y aceptarse. Creo que esta situación, nos ha hecho a todos, por lo menos a mi comunidad, valorar la vida”

Por supuesto, los fans no dudaron en llenar las redes sociales de comentarios llenos de buenos deseos para que el influencer pueda encontrar “la paz” en su proceso de duelo.

¿Por qué ‘la Divaza’ no pudo despedirse de su mamá?

Pese al gran amor que ‘la Divaza’ le profesaba a su madre, no pudo estar presente en su funeral o la cremación de sus restos.

Y es que recordemos que la señora Kenya Álvarez hizo parte de su tratamiento oncólógico en Venezuela. Debido a la falta de medicamentos, el influencer decidió llevarla a la Ciudad de México.

Después, se fueron a Lisboa, Portugal para acceder a un sistema médico más completo, pues Álvarez tenía nacionalidad portuguesa. Pese a los esfuerzos, su salud fue deteriorándose y, tras volver a Venezuela, falleció repentinamente.

El creador de contenido mencionó en su momento que había recibido amenazas por hablar mal del gobierno de Venezuela: “Me advirtieron ayer que, por todo lo que estaba diciendo, mas nunca iba a poder entrar a Venezuela”, indicó.

Debido a esta situación, le fue imposible regresar a su país natal para poder despedirse de su mamá, algo que, según sus palabras, fue algo doloroso.

La Divaza y su mamá. / Redes sociales

Así fue como ‘la Divaza’ celebró su primer cumpleaños sin su mamá

El pasado 18 de junio, ‘la Divaza’ cumplió 27 años. A través de una publicación en Instagram, señaló que este cumpleaños había sido uno de los más difíciles de su vida, ya que estaba viviendo el duelo por la muerte de su mamá.

“27 vueltas al sol y siento que esta ha sido la más intensa de todas. He perdido, he ganado, he sanado y también me he roto. Pero aquí estoy, no me interesa ser perfecto, me interesa ser libre”, apuntó.

Tanto fans como algunos colegas llenaron su publicación de comentarios felicitándolo y externándole palabras de aliento por su pérdida.

