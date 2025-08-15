Muere querida presentadora de noticias el mismo día de su cumpleaños: “Estamos consternados”

En la mañana de este jueves 14 de agosto de 2025 se confirmó la muerte de Alejandra Gómez, destacada periodista y presentadora de noticias en Colombia. La comunicadora, de 43 años, murió el pasado 10 de agosto, coincidiendo tristemente con el día de su cumpleaños. La noticia conmocionó a sus colegas y seguidores. ¿Qué le pasó?

Despiden a Alejandra Gómez en “Mañana Express”

Durante la emisión de “Mañana Express”, sus compañeros anunciaron la triste noticia de la muerte de Alejandra Gómez y le dedicaron emotivas palabras.

“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera (...) Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, expresaron los presentadores, visiblemente conmovidos.

En las redes sociales del programa se compartió un mensaje lleno de cariño:

“Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que, con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando.”

Muere querida presentadora de noticias, en el programa “Mañana express” anunciaron consternados la noticia de su muerte. / Instagram: @alejandragomezq

¿De qué murió Alejandra Gómez, presentadora de noticias?

Hasta el momento, las causas de la muerte de Alejandra Gómez no han sido reveladas públicamente. La coincidencia de que su partida ocurriera el día de su cumpleaños ha generado gran conmoción y tristeza entre colegas, amigos y seguidores, quienes han dejado cientos de mensajes de afecto en sus redes sociales.

Su mejor amiga Maria Rojas habló para el canal “La red viral” de YouTube en donde expresó su dolor por la partida y pidió al público abstenerse a hacer comentarios mal intencionados en redes sociales, y que la recuerden con cariño

Su amiga María explicó que Alejandra estaba pasando por una situación complicada sin embargo no quiso dar detalles privados por respeto a la familia y porque el caso está bajo investigación:

“Una situación particular que ella hizo que se intranquilizara, yo no soy la indicada para hablar de eso. Por respeto a su familia, a su mamá.Es un tema del que yo no puedo hablar, tendrían que esperar un tiempo a que salgan las investigaciones o si la mamá en algún momento se siente en la capacidad de hablar está bien, pero en este momento es muy doloroso para todos, no me siento en la capacidad de decir más al respecto. Solo diré que estaba pasando por un momento díficil emocional”, concluyó.

¿Quién es Alejandra Gómez presentadora de noticias que murió?

Oriunda de Cali, Valle del Cauca, Alejandra Gómez tenía 43 años y dejó un legado de más de 15 años en el periodismo colombiano. Trabajó en medios como Telepacífico, CityTv, Red Más Noticias, Claro y Canal RCN, consolidándose por su carisma, energía y profesionalismo.

En sus redes sociales compartía mensajes de amor propio, reflexiones personales y fotos de sus viajes, mostrando siempre la esencia de su personalidad. Además de su labor en televisión, se destacó como maestra de ceremonias y asesora en estrategias de comunicación, liderando proyectos audiovisuales

El homenaje de sus colegas en “Mañana express”, acompañado de imágenes de sus reportajes y anécdotas, recordó a Alejandra como una profesional “sencilla, inquieta y guerrera”, siempre dispuesta a enfrentar cada reto.

