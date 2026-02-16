Conductor mexicano deja noticiero de televisión tras dos años al aire; lanza emotivo mensaje “Gracias”

Ante rumores de despedidas y salidas de conductores del programa matutino Sale el sol, una nueva noticia sorprende a televidentes e internautas. Un periodista mexicano anunció su salida como titular de un reconocido noticiario nocturno, cargo en el que estuvo durante los dos últimos años. La noticia fue confirmada por él mismo en redes sociales y rápidamente sus colegas en el ámbito le dedicaron algunas palabras de despedida. ¿Quién es y cómo será sustituido?

¿Qué conductor de noticiario nocturno anunció su salida del programa?

Hace dos días Elián Zidán, conductor y periodista, anunció su salida como titular de la Edición nocturna, cargo que desempeñó durante los últimos dos años.

Zidán, quien forma parte de la televisora desde 2021, se convirtió en uno de los rostros jóvenes más reconocibles del noticiero nocturno. Su despedida marca el cierre de una etapa significativa en su carrera profesional.

A través de una publicación en Instagram, el comunicador expresó su sentir tras dejar la conducción estelar del informativo nocturno.

“ Hoy cierro una etapa muy especial en la Edición Nocturna. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, por su confianza y por acompañarme noche tras noche ”, escribió el periodista.

¿Elián Zidán fue despedido como conductor del noticiario?

En su mensaje, Elián Zidán dejó claro que no se trata de una despedida definitiva de la televisora, sino de una transición:

“ Las historias continúan… solo cambiamos de pantalla. Me llena de ilusión lo que viene y seguir conectando con ustedes desde nuevos espacios en @nmasunivision ”, se lee en la publicación.

Asimismo, anunció quién tomará la batuta del noticiero nocturno será Paulina Sodi, periodista que formó parte de TV Azteca Noticias y ADN 40, donde lideró emisiones como Informativo 40 y otros espacios informativos.

¿Quién es Elián Zidán y cuál es su trayectoria?

Elián Zidán es un periodista mexicano que se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes más destacados de la televisión hispana en Estados Unidos. Con apenas 30 años, ha construido una gran trayectoria. Zidán se integró el equipo de Univision 41 Nueva York, donde realizó coberturas de carácter local.

Más adelante, su desarrollo profesional lo impulsó a asumir la conducción titular de la Edición Nocturna de TelevisaUnivision, espacio que lideró durante dos años.

Desde ese puesto tuvo la encomienda de cerrar la agenda noticiosa del día para millones de espectadores, aportando análisis de los acontecimientos más relevantes y ofreciendo contexto sobre los sucesos internacionales que eran de interés para la comunidad hispana.

