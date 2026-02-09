Comediante mexicano al borde de la muerte tras mal diagnóstico, sufrió infarto cerebral; ¿Quién es?

Silvia Lomelí, querida actriz y conductora mexicana, estuvo a punto de perder la vida a causa de una presunta negligencia médica en 2022. En aquel año, una neuróloga le dio un diagnóstico equivocado y le indicó un tratamiento que terminó poniendo en riesgo su salud.

Ahora, un famoso comediante, periodista y creador de contenido, reconocido en nuestro país, sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un infarto cerebral y, posteriormente, enfrentar lo que él calificó como un mal diagnóstico médico. A través de sus redes sociales, el también colaborador de Multimedios narró los momentos de angustia que vivió. Te contamos de quién se trata.

¿Qué periodista y comediante de Multimedios estuvo al borde de la muerte recientemente?

Hace una semana Matthew Unruh, mejor conocido como “el Gringo Regio”, compartió un vídeo en su cuenta oficial de Instagram (elgringoregio), en el que relataba que estuvo al borde de la muerte el pasado 25 de enero.

Según el testimonio de Unruh, todo inició al presentar síntomas que derivaron en convulsiones y pérdida temporal de sus facultades mentales. El testimonio generó preocupación entre su comunidad digital, no solo por la gravedad del episodio de salud, sino por las fuertes declaraciones que hizo en contra del hospital y del neurólogo que lo atendió de emergencia.

El “Gringo Regio” aprovechó su experiencia para enviar un mensaje de alerta a sus seguidores sobre la importancia de revisar con detenimiento los estudios médicos y buscar segundas opiniones cuando se trate de diagnósticos delicados.

¿Por qué el “Gringo Regio”, comediante y periodista aseguró haber tenido un mal diagnóstico?

De acuerdo con su propio relato, todo comenzó alrededor de las 16:30 horas del 25 de enero. Matthew explicó que en un momento empezó a sentir un “hormigueo” en el lado izquierdo de su cuerpo, un síntoma que no imaginó que podría estar relacionado con un evento cerebrovascular.

Apenas 30 minutos después, perdió la conciencia. Cuando despertó, ya se encontraban en el lugar policías y una ambulancia que acudieron para auxiliarlo. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde le realizaron una resonancia magnética. Según contó, un neurólogo le confirmó que había sufrido un infarto cerebral.

Una semana después del incidente, el creador de contenido volvió a pronunciarse en redes sociales. En su publicación, aseguró que el hospital al que fue llevado de emergencia cuenta con “ el peor neurólogo del mundo ”. El comediante afirmó que el especialista le recetó un medicamento equivocado que empeoró su estado de salud y que estuvo a punto de costarle la vida.

Deberían tener vergüenza por tener un médico tan estúpido, casi muero por su equivocación. (...) Por favor, revisa tus estudios bien. Casi morí por un mal diagnóstico (…) No es una equivocación si podemos aprender algo de dicho equivocación. El “Gringo Regio”, vía IG

Tras este episodio, el comediante parece haber mejorado su salud, pues recientemente compartió en sus historias de Instagram que se encontraba disfrutando del Super Bowl 2026.

¿Quién es “el Gringo Regio”?

Matthew Unruh es originario de Texas, pero desde hace varios años reside en Monterrey, Nuevo León, ciudad donde adoptó el apodo de “el Gringo Regio”. En su propia descripción de Instagram se presenta como empresario, actor, periodista y editor.

La popularidad de Matthew creció especialmente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte contenido enfocado en la enseñanza del inglés de forma práctica y entretenida. Sus videos combinan humor, ejemplos cotidianos y referencias culturales que facilitan el aprendizaje del idioma.

Además, forma parte del equipo de Multimedios, donde participa en el programa deportivo “Aficionados”. Su versatilidad frente a las cámaras lo ha llevado a desempeñarse como conductor, reportero y creador de cápsulas para televisión y redes sociales.

