¡Silvia Lomelí al borde de la muerte! La acusaron de loca tras negligencia médica que casi acaba con su vida

A Silvia Lomelí una negligencia médica casi le cuesta la vida. En 2022, una neuróloga le dio un diagnóstico erróneo y le recetó medicamentos que la pusieron en grave peligro. A tres años de esta situación, la actriz aún se estremece al recordar lo ocurrido.

Te puede interesar: Matthew Perry habría perdido la vida por una negligencia médica, revela especialista

En 2004, sufrió un paro cardíaco y fue internada de emergencia. Esto ocurrió mientras trabajaba en la telenovela Misión SOS . Aunque pudo regresar para concluir la producción, debió ausentarse varios años para rehabilitarse. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas e IG @silvia.lomeli

¿Qué le pasó a Silvia Lomelí?

“Me había dado el diagnóstico de un trastorno neurológico muy extraño y nada qué ver. Me dio medicamentos fuertes que eran para el cerebro. Me empecé a poner muy mal con estos, a no poder entender las palabras. Tenía problemas de memoria. Hablaba todo el tiempo como si estuviera drogada. Fue mucho medicamento que no era necesario”.

Cuando recibió este diagnóstico, Silvia se encontró en un proyecto que no pudo continuar por las secuelas del tratamiento médico. “Desgraciadamente me afectaron tanto, que yo ya estaba comenzando proyecto con el productor Nacho Sada y no pude seguir grabando. Físicamente ya no me daba el cuerpo. Pusieron a alguien en mi lugar. Fue muy doloroso”.

Silvia intentó proceder legalmente, pero se topó con un fuerte obstáculo. La neuróloga argumentó que, por la condición de la actriz, no se podía confiar en ella. “Lo intenté, pero no ha pasado gran cosa. Fue la palabra de la doctora contra la mía. Ella decía que yo, por mi tema, a lo mejor no tomaba bien mi medicamento y que por eso no podía confiarse. Fue un poco complicado. Un mal diagnóstico te puede llevar a la muerte. Temí lo peor”.

Te puede interesar: Fallece mujer durante salto en bungee, era madre de tres hijos

Tras el infarto, cada mes debe hacerse estudios de sangre. En sus redes sociales comparte imágenes de los análisis que se realizan, con el fin de crear conciencia sobre el cuidado de la salud. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas e IG @silvia.lomeli

¿Qué otros problemas de salud ha tenido Silvia Lomelí?

Esta no es la primera vez que enfrenta problemas de salud. En 2004, mientras grababa la telenovela infantil Misión SOS, sufrió un paro cardíaco que provocó falta de oxígeno en el cerebro y le dejó secuelas cognitivas. “Desde el paro cardíaco se han desarrollado cosas y cosas. Luego son años buenos y después otros no tanto. Nunca me he dado por vencida, gracias a Dios. Él me ha protegido”.

Tras 10 años de rehabilitación lograron una recuperación impresionante. No dejó de trabajar del todo, pues interpretó pequeños personajes. Sin embargo, tras aquel susto, la situación que vivió hace tres años la cimbró profundamente. “Pensé que lo había vivido todo, pero eso (el mal diagnóstico) era muy lamentable. ¡Me costó el trabajo y casi me cuesta la vida! Fue un año de desintoxicación muy fuerte. Fue mucho dolor y ansiedad”.

Te puede interesar: Le dijeron que era “muy joven” para tener cáncer, ¡dos años después murió!

Silvia Lomelí en Misión SOS / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas e IG @silvia.lomeli

¿Por qué acusaron de loca a Silvia Lomelí?

Nunca antes se había enfrentado a que pusieran en duda su cordura, como lo intentó la doctora. “Eso duele mucho y da coraje e impotencia. Yo estaba consciente de que no estaba bien, pero nunca dudé de mi cordura. Era lo que no me checaba, pero lo dejé pasar. Llegué hasta donde se pudo legalmente y ya no hubo ningún arreglo. Yo ni pedía dinero, solo quería que la gente se diera cuenta de que había una negligencia médica por parte de esta doctora. A ella le deseo bendiciones y que haga las cosas con más seriedad, porque jugar con la vida de alguien es muy delicado”.

Actualmente, la actriz sigue un tratamiento por las secuelas que le dejaron los medicamentos. Hoy se encuentra estable, dada de alta y lista para trabajar. Tres años después de esta terrible situación, regresa a la pantalla chica en la telenovela Hermanas, un amor compartido , donde interpreta a “Dulce María”, una mujer dura, estructurada, chismosa y con tintes de aliada de la villana principal. Es un papel totalmente distinto a los que había desempeñado en su carrera.

En asuntos del corazón, Silvia está feliz con un banquero con quien lleva tres años de relación y con quien no descarta casarse, pues cree firmemente en el amor. En su momento se quedó con las ganas de tener hijos, pero ahora se siente en paz.

“Cuando estaba en tratamiento para poder embarazarme, ocurrió el paro cardíaco, y de ahí ya no se pudo por el tipo de medicamentos y lesiones que tuve. Pensé en adoptar, pero (por mi situación) no podía hacerme cargo de otra persona durante mucho tiempo”, finalizó.

Te puede interesar: Joven denuncia a veterinaria que dejó morir a su perro de la manera más cruel

Actualmente graba la telenovela hermanas, un amor compartido, donde interpreta a Dulce María. En el pizarrazo de la producción de Silvia Cano se le vio muy contenta. Además, en redes sociales compartieron su alegría por regresar a los melodramas. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas e IG @silvia.lomeli

¿Quién es Silvia Lomelí?

Silvia Lomelí es actriz y conductora:



Se dio a conocer en telenovelas infantiles como Amigos por siempre y Cómplices al rescate , así como en el programa Plaza Sésamo.

Dio el salto a la conducción en emisiones como el matutino Hoy y el reality Código FAMA . Tras su paro cardíaco, en 2013 regresó a las telenovelas con Por siempre mi amor . Luego vinieron otras como Amor de barrio y Contigo sí .

También ha participado en innumerables capítulos de los unitarios Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Te puede interesar: ¡El mayor dolor de su vida! Silvia Lomelí no pudo despedirse de su padre

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .