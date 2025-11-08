Actriz de telenovelas rompe en llanto en el programa ‘Hoy’ y revela muerte de “su hija": “Se sentía malita”

Una reconocida actriz, recordada por su participación en exitosas telenovelas como El maleficio y El señor de los cielos, conmovió profundamente al público del programa Hoy al romper en llanto mientras narraba el doloroso proceso que vivió tras la muerte “su hija”. La artista reveló que el fallecimiento fue consecuencia de una presunta negligencia médica. ¿Qué sucedió exactamente?

Pixabay

¿Qué famosa actriz denunció una negligencia médica, tras la muerte de un miembro de ‘su hija’?

Durante la mañana del jueves 16 de octubre, la reconocida actriz Verónica Montes se vistió de luto. Publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales oficiales, donde se despidió con profundo dolor de un ser muy querido que la acompañó durante varios años.

La intérprete, famosa por su participación en El señor de los cielos, se despidió de su adorada perrita “@minimontes”, una fiel compañera que estuvo a su lado por largo tiempo y que incluso contaba con su propia cuenta de Instagram, donde Montes solía compartir tiernos momentos de su vida.

Con el corazón roto, Verónica Montes expresó las siguientes palabras:

Hoy mi bebita "@_minimontes” se fue al cielo. Gracias, mi amor, por tantos años de ternura, por enseñarme lo que es el amor más puro. (...) Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre vas a vivir en mí. Verónica Montes vía redes sociales

Aunque en ese momento se desconocían las circunstancias que provocaron la partida de su pequeña mascota, su emotiva despedida logró conmover profundamente a sus seguidores en redes sociales.

Te puede interesar: Verónica Montes pide sororidad para esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras rumores de infidelidad

Verónica Montes se despide de su perrita, quien murió recientemente / IG: @_veronica montes, @_minimontes y canva

¿Qué dijo Verónica Montes sobre la muerte de su “hija” en el programa Hoy?

Frente a las cámaras del matutino Hoy, Verónica Montes no pudo contener las lágrimas al recordar los últimos días de vida de “Mini”. Entre lamentos, compartió cómo la salud de su mascota comenzó a deteriorarse, y cómo confió en una clínica veterinaria recomendada para su atención. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación empeoró drásticamente.

“ Se sentía malita y preferí llevarla a donde me recomendaron, pues no le daban de tomar agüita y al no darle agua tres días, pues obviamente su riñón se termina de dañar, era mi hija ”, relató la actriz visiblemente afectada.

La actriz había compartido fragmentos de su calvario a finales de octubre a través de su cuenta de Instagram, donde informó que su perrita se encontraba internada y que solo podía visitarla en horarios restringidos. Lamentablemente, poco después recibió una llamada que cambió su vida para siempre.

Según su testimonio, cuando llegó a la clínica, “Mini” ya había fallecido, pero el personal no se lo comunicó de inmediato.

No me pude despedir de Mini, lo peor es que me llevan a un cuartito para que me despida y a la hora me entra una llamada de la cardióloga diciéndome que Mini habían salido perfectos y que ella estaba muy bien. Yo la tenía en los brazos sin vida desde hace una hora, yo le dije ‘mi bebé ya no está viva’ y me colgó el teléfono. Verónica Montes

Este acto, sumado a la falta de comunicación oportuna, la llevó a considerar que hubo una grave irresponsabilidad médica.

La intérprete peruana concluyó su participación en el programa con un mensaje de amor y memoria hacia Mini:

“ Es muy fuerte, pero estoy tratando de salir adelante, seguir trabajando, siempre con el recuerdo de ella ”, afirmó Montes.

Te puede interesar: ¿Quién es Verónica Montes actriz que mostró mensajes del Canelo Álvarez?

Verónica Montes rompe en llanto en Hoy y confirma negligencia médica / lasestrellas.tv y canva

¿Quién es Verónica Montes y cuál es su trayectoria?

Verónica Montes es una actriz peruana que ha hecho carrera en México, reconocida por su versatilidad y talento dentro de la televisión latinoamericana, especialmente en telenovelas y series de acción. Su salto a la fama ocurrió en 2007, cuando participó en el reality show de Univisión, Nuestra Belleza Latina, donde logró posicionarse como finalista, abriéndose paso en el mundo del espectáculo.

Tras su incursión en la televisión, Montes comenzó a construir una sólida trayectoria como actriz, participando en producciones tanto mexicanas como estadounidenses. Uno de sus papeles más destacados fue el de “la Condesa” en la exitosa serie El señor de los cielos, donde dio vida a una mujer fuerte, elegante y de gran carácter, consolidándose como una figura importante dentro del género de acción y drama.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran:



Papá a toda madre , donde interpretó a Kika Braun, una mujer moderna, divertida y carismática.

, donde interpretó a Kika Braun, una mujer moderna, divertida y carismática. La Piloto , producción en la que tuvo un papel secundario que reforzó su presencia en el ámbito televisivo.

, producción en la que tuvo un papel secundario que reforzó su presencia en el ámbito televisivo. El Maleficio, donde mostró su capacidad para adaptarse a formatos de suspenso y misterio.

Te puede interesar: ‘El Canelo’ buscó a Verónica Montes y ella filtra su mensaje: “No respondo mensajes a un hombre casado”