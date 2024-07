Verónica Montes pide sororidad para esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras rumores de infidelidad

Hace un par de meses, la actriz y modelo peruana Verónica Montes, quien participó en proyectos como ‘El maleficio’ y ‘El señor de los cielos’, reveló a ‘Chisme no like’ que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez la buscó en redes sociales y le envió un mensaje directo a Instagram, pero a ella no le agradó porque es un hombre casado.

Tras esta situación, los rumores sobre que ‘Canelo’ le fue infiel a su actual esposa Fernanda Gómez cobraron fuerza. Sin embargo, Verónica dejó claro en el programa de espectáculos de Miami que ella jamás se liaría con un hombre casado.

‘Canelo’ Álvarez y Verónica Montes / Instagram: @canelo/ @_veronicamontes

“No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mí”, dijo Verónica Montes, a Chisme no like.

Hasta la fecha, el campeón de boxeo no se ha pronunciado respecto a esta polémica. Sin embargo, la histrionisa fue cuestionada de nueva cuenta sobre este escándalo y ella respondió sin tapujos.

Canelo le escribió un “Hola” a Verónica Montes

Verónica Montes habla de la supuesta infidelidad de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a Fernanda Gómez

En medio de un encuentro con la prensa, Verónica fue cuestionada sobre las repercusiones que habrían tenido el hecho de que expusiera los mensajes con el atleta. A lo que ella reiteró que todo se trató de un “malentendido”.

“Ya lo dije en redes sociales, ya dije mi lado y pues todo fue un malentendido”, dijo a la prensa.

Verónica Montes / Instagram: @_veronicamontes

Sin embargo, la prensa insistió y cuestionó a la famosa sobre si él intentó conquistarla y su respuesta fue tajante: ABSOLUTAMENTE NO.

Además, al ser cuestionada sobre si el boxeador se volvió a poner en contacto con ella para aclarar las cosas con respecto a su mensaje y ella dijo que ni siquiera lo conoce.

“Yo ya lo dije en redes sociales y nada, no pasó absolutamente nada… No lo conozco al señor, lo admiro por su talento”. Verónica Montes

Finalmente, uno de los reporteros exclamó: “sobretodo sororidad con su esposa” a lo que Verónica respondió contundente: TOTALMENTE.

Al momento, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha hablado respecto a esta polémica situación que lo enredó hace unos meses, ni ha reaccionado a los comentarios en redes con los que ususarios señalan que su matrimonio no iría bien.

