Lucía Méndez le tira la onda a Saúl ‘Canelo’ Álvarez: “no se me va vivo”

La eterna diva del espectáculo mexicano, Lucía Méndez, volvió a ser noticia durante su paso por la alfombra roja de la serie ‘La Máquina”.

En esta ocasión, la actriz no solo deslumbró con su estilo, sino que también sorprendió a todos al revelar su admiración por uno de los boxeadores más reconocidos del mundo: Saúl “Canelo” Álvarez.

Canelo Álvarez / Instagram: @canelo

Así confesó Lucía Méndez “su amor’ por Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Luego de hablar sobre dos galanes mexicanos que la han conquistado, la actriz aseguró que sí él pugilista hubiese nacido al mismo tiempo que ella, de joven habría caído en sus encantos.

“Si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo”, dijo antes los reporteros generando las risas de los presentes.

¿Lucía Méndez en la actualidad se daría una oportunidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Sin embargo, Lucía Méndez quiso aclarar que su admiración por el boxeador no va más allá de la fantasía. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de tener una cita o una relación con el Canelo, la actriz fue tajante y aprovechó la oportunidad para recordar las enseñanzas de su padre y pedir que no se malinterpretaran sus palabras. ¡El boxeador es casado y ella no le hace a eso!

“Adulterio no. Mi papá me dijo un día ‘nunca un casado, hija, porque el día que tú andes con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú', nunca andaré con un casado”, dijo la diva.

Finalemente aseguró que si estuviera soltero tal vez la situación fuera diferente. Aunque también dejó claro que la confesión solo aplicaba en los tiempos de su juventud, pues actualmente no los buscaría.

“Aclaro que sí él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, no ahorita”, manifestó la estrella mexicana.

¿De qué trata La Máquina? El nuevo proyecto de Lucía Méndez dónde protagoniza un ‘amor PROHIBIDO’ con Diego Luna

La Máquina es una serie original de Disney+ que gira en torno al mundo del boxeo en México. Protagonizada por las estrellas mexicanas Gael García Bernal y Diego Luna, la serie cuenta la historia de un boxeador en decadencia que busca recuperar su gloria pasada.

En una reciente entrevista con un portal de circulación nacional, Lucía Méndez habló sobre su participación en la serie de Disney+. En esta producción, interpreta a Josefina Luján, la madre de Andrés ‘Andy’ Luján, personaje encarnado por Diego Luna. Aunque a simple vista la relación madre-hijo pueda parecer convencional, Méndez reveló un giro inesperado en la trama: la historia toma un rumbo PROHIBIDO.

“Me siento muy orgullosa, muy contenta, agradecida con Gabriel Ripstein por la oportunidad. Trabajar con puros mexicanos y latinoamericanos; fue un papel de muchos contrastes, es una mujer que tiene un amor enfermo por el hijo y el hijo por la madre un poco inc3.stu0so, es codependiente y que lo domina hasta en su físico”, dijo Lucía Méndez a Infobae México.

Esta producción, se estrenó este 9 de octubre a través de Disney Plus+.