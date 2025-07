Revelan que Lucía Méndez no tuvo Covid, sino un hongo... por fumar 7 por...s al día ¡Carga con el oxígeno!

El pasado mes de abril, el publirrelacionista de Lucía Méndez dijo que la habían hospitalizado por Covid. Comentó que no dejaba de toser y tenía altas temperaturas, pero nos enteramos de que no fue así. Lo que sucedió es que contrajo un hongo en las paredes de los pulmones por fumar mariguana.

“Lucía Méndez ha fumado tabaco toda su vida y con la mari....a empezó muy joven. Hoy empieza a pagar las consecuencias. En sus declaraciones dijo verdades a los medios. Sus tos es crónica”.

Se ha visto a Lucía Mendez fumando / Fotos: archivo TvNotas

¿Qué le pasó a Lucía Méndez? ¿De qué se enfermó la actriz?

Lucía Méndez “inició con problemas muy leves para respirar, con dolor de cabeza, pero no le dio importancia. Pasaron 2 días, y una noche se sintió sumamente mal. Pensó que era Covid, que ya había contraído con anterioridad. Llamó a la persona que tiene de servicio y esta, al llegar, la vio muy mal y la trasladada al hospital, donde tuvieron que pasarle oxígeno y realizarle diversos estudios. El Covid fue descartado”.

“Dijeron que las paredes de sus pulmones estaban muy dañadas. Le preguntaron si fumaba mariguana y lo ayudó. El doctor le explicó que contrajo un hongo llamado Aspergillus, que se encuentra en las hojas de la mari...a y que este le causó el daño”.

“Lucía (Méndez) fuma 7 po...s al día, para relajarse. Su empleada doméstica es quien le compra la... y se los prepara, algo que no va a aceptar públicamente. El doctor le dijo que no limpiaron bien las hojitas al prepararlo y ahí venía el hongo que pudo haberle causado la muerte”.

“El doctor asegura que el hongo es muy resistente al calor y no mata las esporas y, al inhalarse, va directo al pulmón”.

“Estuvo internada hasta que la infección ocurrió. Debe utilizar oxígeno hasta finales de julio. Tiene prohibido fumar cigarrillos y mota. Sus pulmones están dañados y no descartan que le pudiera sobrevenir EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afección que reduce el paso del aire y causa falta de respiración)”, concluyó.

Lucía Mendez / Instagram: @luciamendezof

Lucía Méndez confesó en un audio filtrado haber probado una sustancia

“Esta grabación tiene mucho tiempo. No es de ahora. Recuerden que tengo más de 8 años en ‘la palabra’. La Biblia tiene ciertas cosas importantes que me dan mucha paz y me acercan a Dios. Fumé el po..., me relajó, me dormí. Durante un tiempo me relajaba, pero después, cuando entré en la fe, todo cambió. Desde hace mucho tiempo no pruebo nada”, aseguró.

En 2016 Lucías dijo que ya no fumaba mariguana / Fotos: archivo TVNotas

En entrevista con Addis Tuñón, Lucía Méndez habló sobre el supuesto Covid que padecía

“Hace 1 mes me empezó una tos muy extraña. Tosía leve y no hice caso. Me empecé a tomar ciertas medicinas. Se me quitaba la tos y volvía a toser, hasta que se volvió crónico. Un domingo me sentí muy mal. Le hablé a Rosalinda, la persona de servicio, fue a mi casa y me dijo: ‘Ay, señora, tiene Mucha calentura. Está usted muy verde. Esta muy mal’”. Aseguró que el doctor le dijo que tenía Covid y fue diagnosticada también con neumonitis, un tipo de neumonía infecciosa por lo que requirió oxígeno.

Lucía Méndez ha tenido Covid y otras enfermedades respiratorias en años recientes



2022 Reveló que dio positivo a Covid-19, aunque no experimentó un malestar fuerte.

2023 Fue hospitalizada debido a influenza tras un viaje a Colombia que realizó y confundió los síntomas con cansancio.

2025 Fue internada por supuestamente haber contraído Covid, pero su médico aseguró que fue por neumonitis.

Lucía Mendez despide a Dulce, ‘su comadre’ / IG: @luciamendezof / @dulcelacantante

¿Qué es la infección pulmonar por un hongo?

La médico cirujana y experta en adicciones, Guadalupe Alvarado comenta al respecto:

“La mariguana se relaciona con infecciones pulmonares por un hongo llamado Aspergillus , que se encuentra en las hojas muertas de esta planta, y en otras. Puede ocasionar neumonía e incluso la muerte. El hongo se puede ir a otros órganos, como el cerebro y el corazón, y afectar su función o causar un paro cardíaco. Cuando el hongo alcanza los pulmones, el paciente presenta dificultad respiratoria, tos con sangre, temperatura, sibilancias (silbido) y dolor en las articulaciones o el pecho”.

“Para detectar la presencia del hongo se realizan estudios como radiografía de tórax, tomografía y cultivos en flema, incluso una biopsia. La mariguana, por sí sola, inflama los pulmones y la garganta, y complica su función. Para que un paciente tenga problemas pulmonares por consumir mari... debe ser activo desde hace más de 10 o 15 años y fumar de 3 a 10 chu... por día”.

