Lolita de la Vega, amiga de Lucía Méndez, estaría grave de salud; fue hospitalizada de emergencia

Al igual que Lucía Méndez, Lolita de la Vega fue hospitalizada de emergencia. La tarde de este viernes 11 de abril, la también conductora de televisión compartió una fotografía en la cama de un nosocomio, publicación que encendió las alarmas en redes sociales.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Lucía Méndez, su amiga, Lolita de la Vega, causó revuelo en las redes sociales al confirmar que presentó complicaciones y tuvo que ser trasladada a un hospital a ser atendida por especialistas.

Lolita de la Vega está grave de salud / IG: @lolita.delavega

¿Qué le pasó a Lolita de la Vega?

Luego de que se reveló el supuesto diagnóstico de Lucía Méndez, Lolita de la Vega, periodista y conductora de televisión, alertó a todos sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la comunicadora publicó una fotografía en la que se le ve acostada en una camilla de hospital, aparentemente inconsciente, situación que causó inquietud entre sus familiares y seguidores.

Eso no es todo, también desató preocupación el contundente mensaje que envió. No solo agradeció a todos quienes le preguntaron por su estado de salud, sino que también llamó la atención que mencionó a Lucía Méndez, quien también está hospitalizada.

“Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis”, dijo Lolita.

¿Qué dijo Lolita de la Vega de Lucía Méndez?

En el mismo mensaje de su post, Lolita consideró una fuerte coincidencia que Lucía, su amiga cercana, y ella estuvieran delicadas de salud. Esto escribió en su peculiar mensaje:

“Casualmente, tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe. Ténganlo muy presente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”. Lolita de la Vega

Lo anterior no solo llamó la atención por su mención sobre las personas que “les desean el mal”, también generó sorpresa que Lolita de la Vega ya sabía, desde el fin de semana pasado, que Méndez presentó complicaciones en su salud.

Lucía Méndez / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Lolita de la Vega?

Aunque De la Vega se mostró un tanto “delicada”, ella misma subrayó que no estaría grave. Incluso, indicó que “ahí la lleva”.

“Afortunadamente, ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios Nuestro Señor no me deja de su mano”. Lolita de la Vega

No obstante, no dio a conocer qué la llevó a ser internada en el nosocomio. Al momento, no ha dado más detalles de su estado de salud.

¿Quién es Lolita de la Vega?

Lolita de la Vega es una destacada periodista y conductora mexicana con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Actualmente, colabora en una famosa televisora mexicana y Radio Cañón, donde conduce el programa ‘Frente a frente’, transmitido los sábados a las 11:15 p.m. por ADN 40, y los jueves de 8:00 a 9:00 p.m. por Radio Cañón .

A lo largo de su carrera, Lolita ha sido reconocida por su estilo directo y comprometido. Abordó temas de política, justicia y derechos humanos. Además de su labor periodística, ha escrito libros y participado en programas de televisión, lo que la ha consolidado como una figura influyente en el ámbito mediático mexicano.

En su vida personal, Lolita De la Vega contrajo matrimonio en 2017, y ha compartido aspectos de su vida a través de sus redes sociales, donde mantiene una presencia activa .