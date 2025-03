Lolita Vega, amiga de Dulce, explota contra traiciones de Ofelia Cano y Francisco Cantú: “Me da asco”

El 25 de diciembre de 2024, el mundo de la música mexicana perdió a una de sus grandes voces: Dulce. A tres meses de la muerte de la cantante, “reapareció” en el escenario a través de un holograma durante el primero de dos conciertos homenaje, celebrado en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México, este 26 de marzo de 2025.

La velada reunió a importantes figuras de la industria para rendir tributo a su legado. El momento más conmovedor de la noche fue la proyección del holograma de Dulce, que generó una emotiva reacción entre los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Grandes voces con Myriam Montemayor, Aranza, Sheyla, Alejandra Ávalos, Olga Breeskin, entre otros rindieron tributo a Dulce. / Alejandro Isunza

Dulce: Grandes estrellas le rinden tributo en concierto homenaje en La maraka

La gala contó con la participación de reconocidas artistas y cantantes como Aranza, Alejandra Ávalos, Sheyla, Myriam Montemayor, Olga Breeskin y María del Sol, quienes interpretaron algunos de los más grandes éxitos de Dulce.

Entre los asistentes también estuvo su hija, Romina Mircoli, quien ha enfrentado momentos difíciles en los últimos meses. Con sentimientos encontrados, compartió la emoción de ver la respuesta del público, pero también la tristeza de no poder compartir este homenaje con su madre.

“He visto los ensayos. Me encanta lo que estoy viendo, pero también he evitado ver el holograma de mi mamá y ahorita estaba escuchando su voz y tengo todavía el corazón desolado”. Romina Mircoli

Sheyla y Aranza participaron en el homenaje a Dulce con sus voces. / Alejandro Isunza / TVNotas

Romina también habló sobre su estado de salud, que se ha visto afectado no solo por la muerte de su madre, Dulce, sino por la controversia con Ofelia Cano, quien se decía amiga de la cantante, y Francisco Cantú, su expareja. A días de su muerte, Ofelia Cano filtró audios privados que le habría confiado Dulce, que supuestamente revelaban una mala relación entre la cantante y su hija. Por su parte, la expareja de Dulce, quien presuntamente estuvo a punto de casarse con ella y el mismo Cantú que recientemente pretendió a Alicia Villarreal, acusó que Romina habría golpeado a su mamá, entre otras cuestiones. Romina ha negado todas las acusaciones.

“Hoy me saqué exámenes (médicos). Esperemos todo salga bien. No me extrañaría haberme descompensado de algo. Creo que cualquiera que hubiera pasado algo similar… Se murió mi mamá, a los 9 días se murió mi abuela y, perdón por la tosquedad que voy a decir, pero mi mamá seguía en la morgue y ya estaban diciendo cosas”, reveló.

Alejandra Ávalos cantó en el homenaje a Dulce en La maraka el 26 de marzo de 2025. / Alejandro Isunza / TVNotas

Moy, yerno de Dulce, agradeció a los músicos y al equipo detrás de escena que trabajaron con la cantante durante años. Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando mencionó a su esposa, Romina, llevándolos a ambos al borde de las lágrimas, al igual que a muchos de los asistentes.

Lolita de la Vega, amiga de Dulce, reacciona a lo que han hecho Ofelia Cano y Francisco Cantú

Sin embargo, la polémica también estuvo presente en la noche. Una declaración contundente de la periodista, Lolita de la Vega, amiga de Dulce resaltó el descontento por lo que han hecho Ofelia Cano y Francisco Cantú en los últimos meses, para intentar desprestigiar a la hija de la cantante, Romina.

“Me da un profundo asco todo lo que hemos atestiguado, porque efectivamente se esperaron a que Dulce ya no estuviera viva. ¿Por qué no lo hicieron cuando ella estaba aquí? Porque sabían perfectamente bien que mi comadre iba a brincar para defender a su hija”, concluyó de la Vega.

Habrá otro concierto en homenaje a Dulce, intérprete de grandes éxitos como ‘Tu muñeca’, ‘Déjame volver’ y ‘Lobo’. Se llevará a cabo el jueves 27 de marzo en La maraka, con lo que se cierra este ciclo de conciertos en tributo a una de las voces más queridas de México.

