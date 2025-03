Hija de Dulce explota contra Ofelia Cano y, entre lágrimas, le lanza fuerte advertencia: “Te odiaba”, VIDEO

En medio de la supuesta lectura del testamento de Dulce, Romina Mircoli, su hija, confirmó la “envidia” que sentía Ofelia Cano a su mamá.

Luego de que Dulce perdió la vida el pasado 25 de diciembre del año pasado, los escándalos enredaron a su única hija. Surgieron rumores de que Romina Mircoli y la cantante no tenían una buena relación.

Incluso, circularon especulaciones de que Mircoli golpeaba a Dulce y salieron a la luz un par de audios en los que se escucha que Romina agrede verbalmente a su mamá. Ante esto, trascendió que Ofelia Cano habría sido la culpable de que esto se filtrara.

Romina, hija de Dulce, se pronuncia / IG: @_mircoli_

¿Qué dijo Romina Mircoli de Ofelia Cano?

Lo anterior le generó molestia a Romina. Aunque la actriz pidió disculpas por esta situación, salió a la luz que esto habría sido derivado por la “envidia” que sentía por Dulce.

Recordemos que una persona de Guadalajara contó a TVNotas que Ofelia Cano envidiaba a Dulce y le “pepenaba” a sus galanes. ¡Incluido a Francisco Cantú!

Por esta razón, Mircoli reaccionó en entrevista con TVNotas a estas declaraciones. Confirmó que Cano siempre buscó a los exnovios de la cantante y la gota que derramó el vaso en su amistad fue cuando descubrió que Francisco y ella tuvieron algo en común.

Ofelia Cano y Dulce / IG @ofelicacanouno y Archivo TVNotas

“Ella (Ofelia Cano) era dada de ir a buscar a los exnovios de mi mamá, yo no sé a qué nivel si le hacían caso o no” Romina Mircoli

En cuanto a los problemas con la bebida de Ofelia, Mircoli mencionó que sí fue testigo de las acciones de la actriz cuando estaba pasada de copas: “La vi borracha muchas veces”. Además, confirmó que le tocó ver a Ofelia despojándose de sus prendas cuando bebía.

Romina Mircoli rompe en llanto / YT: TVNotas

Romina Mircoli, hija de Dulce, envía fuerte advertencia a Ofelia Cano

Por otro lado, entre lágrimas, Romina recordó cómo fueron los últimos días de vida de Dulce. Mencionó que un “amigo” de la cantante cometió la impudencia de decirle a Cano que su mamá estaba delicada de salud y hospitalizada.

Por esta razón, Cano le marcó y, aunque Mircoli pensó que era para una reconciliación, dijo que solo se comunicó con Dulce para pedirle “posada” en su casa debido a un trabajo que le había surgido.

Ofelia Cano, entre lágrimas revela que filtró audios de la hija de Dulce y pide perdón. / Facebook: Ofelia Cano

Ante este tipo de actitudes, la hija de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ aseguró que Dulce “odiaba” a Ofelia. Incluso, le envió una fuerte advertencia por querer lastimarla junto a Francisco Cantú.

“Mi mamá ya la despreciaba (a Ofelia Cano) que lo sepa bien, ella andaba diciendo cosas: ‘Que yo la gran amiga’. No, Ofelia, mi mamá ya te odiaba al final, y eso que andabas diciendo de que apenas me conociste, no es cierto tampoco” Romina Mircoli

Dulce y su hija, Romina Mircoli / Archivo TVNotas

¿Lucía Méndez buscó a Dulce?

Eso no es todo, pese a la enemistad que tuvieron Lucía Méndez y Dulce en el pasado, Romina reveló que la actriz intentó comunicarse con su mamá en medio e su hospitalización. Remarcó que fue más amiga que Ofelia Cano.

Además, indicó que, muy pronto, podría tener un encuentro con Méndez. Esto solo para que le de el pésame por la muerte de Dulce.

“Con Lucía Méndez planeo tenerlo pronto (un encuentro). Me ha buscado, porque no tiene mi teléfono… Espero que nos veamos pronto, sin ninguna intención, más que darme el pésame, darme un abrazo. Eso yo lo agradezco mucho… Ella pudo haber salido hablando mal y no lo hizo, y la otra (Ofelia Cano) que se decía la hermana del alma, paréenle la boca”, contó Romina.

“Ofelia lo único que hizo en el hospital fue llamar para pedir quedarse aquí en la casa, pero Lucía, sí intentó marcar. De hecho, le marcó a mi esposo una o dos veces, pero en ese momento mi mamá ya no podía hablar por teléfono. Eso también habla de alguien que tiene la buena voluntad de acercarse... No pudo con mi mamá, pero está buscando la oportunidad para hablar conmigo” Romina Mircoli

Finalmente, Romina Mircoli reiteró que todo lo que compartió la fuente a TVNotas de Ofelia Cano, sería verdad. Ella tuvo la oportunidad de comprobar algunos escándalos de la actriz.

Al momento, Ofelia Cano no ha respondido a las fuertes declaraciones de Romina. Sin embargo, Francisco Cantú comentó la entrevista de Mircoli y la tachó de “mentirosa”.

