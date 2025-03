Ofelia Cano ¡desenmascarada! Envidiaba a Dulce y “pepenaba” sus galanes, ¡incluido Francisco Cantú!, aseguran

Tras la muerte de Dulce (25 de diciembre de 2024), Ofelia Cano filtró unos audios en los que se ponía en evidencia la supuesta mala relación entre la cantante y su hija Romina Mircoli. Semanas después, la actriz quiso remediar lo ocurrido y le ofreció disculpas públicas a la joven.

Ahora, una fuente de Guadalajara nos revela que Ofelia fue ‘la manzana de la discordia’ entre Dulce y su ex, Francisco Cantú, a quien tacha de oportunista y le llama “el todas mías”.

“Dulce y Ofelia se conocieron hace más de 20 años. Fueron amigas, pero no íntimas. A la cantante no le gustaban muchas cosas de la actriz”, dijo.

Francisco Cantú y Dulce / IG @ofelicacanouno y Archivo TVNotas

Checa: Hija de Dulce lanza advertencia a Francisco Cantú tras acusarla de agredir a su mamá: “Hasta donde tope”

¿Ofelia Cano y Francisco Cantú, ex de Dulce, fueron pareja?

“Francisco Cantú y Dulce se conocieron en GranDiosas (en 2021). Hugo Mejuto, el productor, los presentó. De ahí surgió una amistad entre ellos y después una relación, que ella intentó mantener en secreto”, mencionó.

Fuente a TVNotas “Desde hace mucho, Ofelia tenía una fijación muy fuerte por los galanes que Dulce tenía. No le bajaba a los novios, pero sí se esperaba a que terminara con ellos y llegaba ella a ver si los ‘pepenaba’. Eso no es ser amiga. Habla de la envidia terrible que le tenía. Ofelia siempre fue de ‘cascos ligeros’. Además, fue ‘la manzana de la discordia’ entre Dulce y Cantú”.

“Dulce no le perdonó que se metiera con él. En vida le dijo: ‘Ofelia, lo has hecho otras veces (andar con sus ex), pero esta vez sí te pasaste. Se te hace muy fácil metérteles’. Desde ahí se fracturó la amistad (a mediados de 2022)”.

“La cantante no estaba de acuerdo en que a la actriz le gustaran los jovencitos. Cano tiene una escuela de actuación en Guadalajara, y estuvo envuelta en líos legales, porque supuestamente ha tenido relaciones con sus propios alumnos. La noticia corrió en diarios importantes de aquella ciudad”, indicó.

Francisco Cantú / Cortesía del famoso y redes sociales

Ofelia Cano tendría fuertes problemas de alcoholismo

La fuente añadió: “Ofelia es alcohólica. Lo saben muchas personas del gremio artístico. El alcohol fue el motivo de su divorcio con su marido (José Octavio Cano). Cuando bebe dice ser una ‘mala madre’, ¡un monstruo! Confiesa que, cuando sus hijas eran pequeñas, presuntamente fueron abusadas por un jardinero de la familia. Ella lo sabía y no hizo nada. De ahí deriva la relación amor-odio que tiene hoy con sus hijas”.

“Romina sabe que Ofelia siempre le tuvo mucha envidia a su mamá. Reconoce que a sus espaldas hablaba pestes de ella, además de hacer cosas muy perversas. Cuando comenzaba a beber, no había quien la parara. Se subía a la mesa y se ponía a bailar. Se quitaba la blusa, el ‘bra’ y le enseñaba todo a los señores, pero esto que te cuento es poco...” Fuente a TVNotas

Ofelia Cano / IG @ofelicacanouno y Archivo TVNotas

No te pierdas: Productor de Dulce asegura que Francisco Cantú tiene una deuda millonaria con el estado de California

¿Ofelia Cano negociaba con sus amigas? Habría intentado “vender” a Dulce y Lucía Méndez “al mejor postor”

“A Ofelia le gustaba invitar amigas a fiestas en las que había gente importante, y cobraba por llevárselas a hombres de mucho poder. Se la intentó aplicar a Dulce y Lucía Méndez”.

“Hace más de 10 años, invitó a Lucía a una fiesta en un yate, pero ella se dio cuenta de las intenciones de Cano y la mandó al c4r4jo. ¿No me creen? Pregúntenle a Méndez. Ella lo debe recordar perfectamente. Así se las quiso aplicar a muchas más”.

“También amedrentaba a la gente y decía que era amiga de algunos ‘delincuentes’ de Jalisco. Al decirlo, quería buscar un cargo menor dentro de la política (en Guadalajara), pero no tuvo suerte”.

“Ofelia y Cantú solo buscan fama y dinero. A este fulano le llaman ‘el todas mías’. Ya ves que se inventa romances con famosas, que obvio busca por dinero. Ofelia sí se metió con Cantú porque pensaba que tenía dinero. Son tal para cual. Además, le hicieron una jugarreta a Dulce”.

“En 2022, Sixto Burciaga y su hermana Rosy, de maquillajes Karoli, le propusieron un negocio a Dulce. Cuando Ofelia se enteró, propició la turbia oportunidad para arrebatarle el contrato de imagen y ella meter a otras cantantes, y así sacar, junto con Cantú, dinero de esa movida”, puntualizó.

“Actualmente, Ofelia no tiene trabajo. Lo único que hizo fue ‘La pobre señorita Limantour’ (1987). Solo busca chismes. Debería enfocarse más en su vida. Le recomiendo que busque ayuda para su alcoholismo”, concluyó.

Dulce, Lucía Méndez y Olga / IG @ofelicacanouno y Archivo TVNotas

¿Quién es Ofelia Cano examiga de Dulce?

Ofelia Gamboa Noriega nació en San Ignacio, Sinaloa. Es una actriz graduada en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Debutó en 1987 con la telenovela ‘Pobre señorita Limantour’.

Ha estrenado varias obras en Guadalajara, Jalisco, como ‘La cenicienta’, ‘Mariposa sin alas’ y ‘La bella y la bestia’.

Ha estado envuelta en polémica tras la muerte de Dulce, la cantante. Romina Mircoli dijo que Cano la traicionó al filtrar audios

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Dulce: Filtran alarmantes audios de la cantante pidiendo ayuda días antes de su muerte: “Todo se desbordó"