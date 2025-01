Exhiben audios de la hija de Dulce ofendiéndola: “Solo falta que me invente un cáncer”

Recientemente se filtró una grabación que exhibe cómo la hija de Dulce se refirió a su propia madre con palabras altisonantes.

Este lunes, Gustavo Adolfo Infante exhibió audios de Romina Mircoli, la hija de Dulce, la cantante. En las grabaciones lamentablemente se escucha que la joven llamó “pen...” a su propia madre.

Esto se une a la polémica sobre los rumores de que la única hija de la intérprete de ‘Tu muñeca’ no tenía una buena relación con la cantante.

¿Dulce tenía una relación complicada con su hija? / IG: @dulcelacantante

¿Cuáles fueron los insultos de Romina hacia su mamá, la cantante Dulce?

Durante el programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante reveló audios que le compartió la actriz Ofelia Cano, quien tenía una estrecha amistad con Dulce.

En el material se escuchan reproches de Romina Mircoli, quien estaba en desacuerdo con que su madre sostuviera una relación sentimental con un hombre.

En un primer momento, Ofelia comentó que sabía cómo era la relación entre Dulce y su única hija y reconoció que muchas veces tuvo el papel de mediadora entre ellas.

“Tenía conocimiento de sus tratos pero no era algo que a mí me angustiara porque cuando me lo contaba Dulce, me lo contaba la misma Romina, y yo siempre estuve en medio tratando de equilibrar esa relación madre-hija”, indicó para dar paso a los audios.

Luego Ofelia Cano mencionó que Romina parecía ser muy celosa de Dulce, aunque en realidad lo único que quería es tener una mamá presente antes que una mamá famosa.

Los audios prueban que tenían diferencias por las relaciones de Dulce y la vida de Romina / IG: @_mircoli_

“Romina rogaba porque su madre estuviera con ella y con su niño. Esa era la necesidad de Romina. Si era posible que Dulce dejara, a lo mejor no los escenarios, pero si no estar ahí cada vez más tiempo, Romina era la más feliz”, explicó.

Desafortunadamente en una ocasión la hija de Dulce explotó, por no estar de acuerdo con que su madre saliera con hombres de menos edad y comenzó a insultarla.

“Ahora sí está para coronarla de reina de pen..., si tanto le duele. Pero ella no voltea y te dice a ti lo que ella me dijo. Ella no te habla para decirte que quiso destruir mi matrimonio con Moisés (su actual esposo), hablándole pestes a mi papá de Moisés”, se le escucha decir.

“Ella no te va a platicar nada de eso. Es una hipócrita. Se arde porque le dije pen..., se lo he dicho mil veces y ella me lo ha dicho a mí. Me ha dicho peores cosas siempre ella a mí. Y de verdad esto que hizo sólo le pone la corona, de verdad es irreal”, argumentaba.

Así fue la reacción de Romina al enterarse del cáncer de riñón de Dulce

En una ocasión la hija de Dulce se molestó porque le fue comunicada una visión de Jorge Vidente, en donde se auguraban supuestas afectaciones en el estado de salud de su madre. Eso provocó la ira de la joven y dijo: “Si te digo algo, Ofe: esta patada de ahogado que dio es de verdad una cosa que genera repudio y asco profundo, que jueguen con algo así. Lo que voy a hacer dentro de poco es dejar de contestarle a todo mundo”.

Luego, Romina comentó que ya no hablaría con su madre o amigos de su madre porque quería cuidar su bienestar y el de su pequeño hijo. Una información que hace poco amigos de Dulce acusaron y mencionaron que Romina se enojaba con la cantante si se juntaba con algunos de ellos y la controlaba no solo en eso sino también en sus finanzas.

Posteriormente se enojó por creer que Dulce contraería una enfermedad de transmisión sexual, derivada de una aparente relación con el empresario Francisco Cantú. “Si se quiere ir a morir de SIDA contagiada por este vato, pues adelante. Yo sí creo que tú estás en una posición de hablar con ella y no solamente con ella, sino con él, es la única salida. Yo solo pido una cosa, que nivele lo que hay de este lado que es su familia, su nieto, su hija, no entiendo qué puede estar del otro lado de la balanza, que valga la pena todo esto que está haciendo ella, es verdaderamente reprobable”.

También comentó que debido a las peleas que tenían, Dulce la catalogó de distintas maneras y que tenía miedo de que le hiciera daño, algo que también se ha rumorado por los amigos de Dulce: “Te lo digo por las que he pasado de ser una persona a la que no se le puede decir la verdad, a quien le ataca, loca, salvaje, ahora que también que la voy a lastimar, está bien enfermita sinceramente”.

“Si ella quiere asustar con la muerte está bien, todos estamos en peligro de pe…. En cualquier momento, yo puedo salir en carretera mañana con Moisés y con mi hijo y nos lleva un tráiler a los 3, o sea, nadie debe dar por hecho la vida de nadie y por eso tienes que tener mucho cuidado con quien pasas tu tiempo y a quien le das tu cariño y tu atención, y si ella se lo quiere dar a Francisco o a su orgullo pues que lo haga”, añadió.

“Esta patada que me dio ahorita se me hace algo que hace vomitar a cualquiera, es como lo que te digo, ya solo falta que yo me invente un cáncer para que ella haga lo que yo quiera y se molesta porque le digo ‘pen... y le quedó muy bien. Le queda de verdad muy bien”, sentenció.