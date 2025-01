Hija de Dulce revela si se pudo despedir de su madre: ¿Peleadas hasta el fin? Ella rompe el silencio

La cantante mexicana, Dulce, falleció el pasado 25 de diciembre a los 69 años debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía. Tras su muerte, surgieron muchas especulaciones sobre su estado de salud y la manera en que manejó su enfermedad. Ahora, se revela la verdadera razón por la que la artista optó por no compartir su diagnóstico de cáncer con el público.

En una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’, Romina Mircoli, hija de Dulce, ofreció detalles inéditos sobre los últimos momentos de su madre, dando luz sobre la compleja situación que vivió la cantante.

La relación de Dulce con su hija: ¿Estaban peleadas?

Tras la muerte de la cantante, algunos rumores señalaron que existía una mala relación entre Dulce y su hija Romina, pero ahora, decidió romper el silencio sobre ellas y, aclarar ciertos malentendidos.

Romina, hija de Dulce habla de su mamá / IG: @_mircoli_

En los últimos días, Romina enfrentó duras críticas por la manera en que manejó el funeral y la cremación de su madre, así como se dejó en duda la relación que llevaban, pero en esta reciente entrevista, la hija de Dulce mencionó que como en cualquier relación de madre e hija tenían sus discusiones y momentos difíciles, pero sin duda existía mucho amor.

“Fueron momentos muy difíciles. Estuve en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. Entonces yo tengo mucha paz con eso. Yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo. Es verdad. Tuvimos diferencias. ¿Quién no las tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos”, aceptó.

Además, Romina compartió que no tuvo oportunidad de despedirse de Dulce de una manera en la que ella le hubiera gustado, pero entiende que sucedieron sus últimas horas como debían suceder.

“Mi mamá y yo no nos pudimos despedir, pero yo creo que la despedida, como uno la idealiza es una cosa y la despedida que se dio sí estuvo ahí, porque yo estuve en todo. Hubo un momento que mi mamá ya no se valía por sí misma. Yo la movía. Yo le daba de comer. Yo la vestía”, dijo.

Las últimas horas de Dulce, según su hija Romina

En otra charla con ‘Ventaneando’, Romina indicó que su mamá continuaba trabajando hasta que comenzó a sentirse mal y a tener mucha tos, por lo que se creyó que tenía neumonía y posteriormente fue sometida a una cirugía donde determinaron que tenía cáncer en el pulmón con metástasis avanzada.

“Nunca en la vida pensábamos que ya no iba a salir. La condición de mi mamá fue empeorando mucho. Una despedida hablada no hubo. No se puede decir que hubo un momento en el que nos despedimos, pero yo creo que no hizo falta. Yo creo que lo importante es que yo estuve con ella hasta que volteé la mañana del 25, y tristemente me di cuenta que únicamente había amanecido yo”, compartió.

“Tenía momentos muy buenos y tenía momentos malos por su condición. Llegó un punto donde ella tenía ciertos cuidados no definitivos paliativos, pero necesitaba ya una doctora especializada. Entonces, cuando una persona pasa por estos momentos de cuidados ante un caso tan grave, se le tenían que administrar analgésicos muy fuertes, opioides, pero eso ocasionaba que mi mamá durmiera muchísimo”, agregó.

Asimismo, Romina indicó que lo más difícil fue cuando la cantante dejó de hablar: “No es tanto el tema de la conciencia que se puede decir que iba y venía, pero fue a medida que la enfermedad iba avanzando que se fue quedando sin aire en el pulmón. Entonces yo creo que uno de los momentos más devastadores para mí fue cuando mi mamá dejó de hablar”.

“Digamos que ya de cajón, digamos permanente (dejó de hablar), pero lo que sí lograba de repente era susurrar o darse a entender con señas que hasta nos hacían reír, pero ella ya tenía muy poquita capacidad de aire. Escuchar su voz, hubo un momento que nunca la volví a escuchar”, relató con dolor.

La hija de Dulce también dijo que el 24 de diciembre la cantante presentó una mejoría en su ánimo, lo que se conoce como el día en el que parece que van mejorando pero en realidad estaba viviendo sus últimas horas: “El día 24 ella dio un levantoncito. Había recibido algunas visitas. Sí hubo personas que fueron. Le gustaba platicar con sus amigos y se emocionaba aunque no pudiera a lo mejor expresarse como antes. Estaba y trataba de susurrar”, contó.

“Ella tenía mucho miedo de que le tomaran fotos como estaba ella. O sea, estaba muy deteriorada. No era la imagen que ella había procurado y por la que había trabajado toda su vida. A mi mamá ya era muy triste verla. Era un trapito de persona. Era una cosita así de chiquitita. Entonces pues no había vestido y no había maquillaje y no había peluca que le fueran a hacer justicia (en su último adiós)”, concluyó.