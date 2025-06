¿Mitzy se robó vestidos de Dulce y uno lo tiene Lis Vega? La actriz rompe el silencio

Una nueva polémica se cierne en torno a la intérprete de ‘Tu muñeca’. A seis meses de su muerte, se especula que muchos de los vestidos de Dulce, presuntamente, fueron robados por Mitzy, quien se habría encargado de diseñarlos en su momento.

¿Por qué se dice que Mitzy se robó vestidos de Dulce?

Todo comenzó con una publicación de Lis Vega. La actriz compartió una foto de un vestido que le hizo Mitzy. Dicha imagen generó muchas sospechas, pues la prenda es muy parecida a un vestido que usó Dulce hace algunos años.

Si bien algunos mencionaron que podría ser un diseño similar, los detractores recordaron que el diseñador tiene la costumbre de hacer prendas únicas, es decir no suele repetir o hacer “copias” de sus creaciones.

Por si esto fuera poco, Moises González, yerno de Dulce, declaró recientemente que faltaban algunos vestidos de la intérprete de la celebridad. Según González, tanto él como su esposa, Romina Mircoli, se dieron cuenta de esta situación a principios de año, cuando estaban preparando el homenaje de la cantante.

“A inicios de año, Romi ya había mencionado que hacían falta unos vestidos, los que son de color blanco, o plateados, nos dimos cuenta de la ausencia de algunos porque estábamos preparando el montaje del homenaje”, resaltó.

Moisés indicó que cada prenda tiene un valor entre los 30 mil y 100 mil pesos, por lo que planean buscar al diseñador para pedir una explicación y, en caso de ser necesario, interponer una demanda en su contra.

¿Lis Vega se quedó con uno de los vestidos de Dulce?

Para aclarar todo este escándalo, Lis Vega envió un audio al programa ‘Ventaneando’ para explicar que el vestido que presumió es un diseño exclusivo que le realizó Mitzy, es decir, no es de Dulce, como mucho se ha especulado.

Si bien admitió no saber si el diseñador robó o no algunas prendas de Dulce, reiteró que ese vestido era suyo y pidió que no la involucraran en este escándalo.

Lis Vega “Este vestido es mio. Yo también tengo vestidos de Mitzy. Tengo plateados, blancos. Perdóname. No me gustaría hablar nada que tenga que ver con la memoria de Dulce. Más bien, yo creo que esos temas se los tienes que preguntar a Mitzy o a otras personas, pero mi vestido no tiene nada que ver”

También puntualizó que Mitzy no hace dos diseños iguales, por lo que no cree que su prenda sea la misma que usó Dulce en su momento: “Las piezas que le hacía a Dulce, que yo sepa, eran piezas únicas para ella”, puntualizó.

Hasta el momento, el diseñador no se ha pronunciado ante esta polémica. No obstante, este problema se suma a la controversia que tiene con la hija de Dulce, Romina Mircoli.

¿Por qué Mitzy está peleado con la hija de Dulce?

Poco después de la muerte de Dulce, Mitzy dio a conocer que la cantante le firmó un poder para que pudiera sacar una línea de cosméticos con su nombre e imagen. Esto ha sido desmentido por la hija de la celebridad.

Según Romina Mircoli, su mamá sí le firmó un documento al diseñador, pero solo para que la línea de maquillaje fuera comercializada en México. Incluso, amenazó con emprender acciones legales contra él, por usar la imagen de su mamá sin autorización.

En respuesta a esto, Mittzy ha dicho que no le interesa lo que diga la joven, pues lanzar la línea de maquillaje era el sueño de Dulce, quien, aparentemente, le firmó el poder debido a que su hija no quería que participara en el proyecto. Esto también ha sido negado por Romina.

