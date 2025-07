‘La Cholondrina’ se pelea con la novia de ‘Medio metro’ en show de ‘Sonido pirata’, el video se hace viral

¡Se armó la bronca en Tlaxcala! En pleno baile de Sonido pirata, la Cholondrina protagonizó una pelea con la novia de Medio metro que terminó en jaloneos, gritos y un video viral. ¿Qué fue lo que desató el conflicto? ¿Por qué nadie del staff intervino? Y lo más curioso… el show siguió como si nada.

Te contamos todo lo que pasó en la Feria Nacional del Sarape y hoy ya es viral.

Mira: Medio Metro es hospitalizado de emergencia por la mordida de un perro con rabia

¿Qué desató la pelea entre la Cholondrina y la novia de “Medio metro”?

La Feria Nacional del Sarape en Chiautempan, Tlaxcala, se salió de control durante la presentación de Sonido pirata, uno de los colectivos sonideros más populares del momento. Todo comenzó la noche del 28 de julio de 2025, cuando Claudia Salazar, más conocida como la Cholondrina, accedió a firmar un autógrafo a un fan que se acercó a su vehículo. Este gesto, aparentemente inofensivo, encendió los ánimos de una mujer perteneciente al equipo del influencer Richard TV, identificada como la pareja del personaje viral “Medio metro”.

“Ella les dijo a mis fans que yo no iba a salir porque era bien cule…”, declaró la influencer guanajuatense al diario El sol de Tlaxcala. Esa provocación fue suficiente para que ambas mujeres terminaran enfrentadas a jalones de cabello cerca del escenario del Teatro del Pueblo, sin que nadie del equipo interviniera.

Incluso algunos personajes del staff como “Kriko”, “el Bocho” y el propio “Medio metro” presenciaron la pelea y, según “la Cholondrina”, nadie quiso meterse.

El momento fue grabado en video y rápidamente circuló en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el incidente. A pesar de la fuerte riña, que terminó con la Cholondrina rodando por el suelo, el evento no se detuvo y el Sonido pirata continuó con su presentación, manteniendo el ánimo del público.

Lee: Medio metro sufre grave accidente automovilístico ¿Cuál es su estado de salud? ¡Su camioneta quedó destrozada!

¿Quién es la Cholondrina y por qué se volvió viral?

El personaje de la Cholondrina nació como un guiño humorístico al universo del Chavo del 8, y ha sido interpretado por distintas bailarinas en el entorno del Sonido pirata. Actualmente, es Claudia Alejandra Salazar Bárcenas quien da vida a este personaje, que ha ganado gran popularidad en redes sociales y presentaciones en vivo.

Antes de Claudia, otra bailarina llamada Claudia Salazar, sin relación con la actual intérprete, también dio vida a la Cholondrina, pero abandonó el colectivo por diferencias con el fundador de Sonido pirata. Desde entonces, la figura ha evolucionado y se ha mantenido como uno de los rostros favoritos del proyecto, sobre todo por su carisma, sus bailes virales y la interacción que mantiene con los fans.

El colectivo Sonido pirata, originario de Puebla pero con miembros de diversas ciudades, ha logrado consolidarse como uno de los más exitosos del circuito sonidero, y su fórmula se basa en personajes icónicos, ritmos tropicales y una fuerte presencia en redes sociales. Gracias a fenómenos como “Medio metro”, el colectivo ha alcanzado audiencias más allá de los bailes populares.

¿La Cholondrina denuncio la agresión en la Feria del Sarape?

Tras el altercado, la Cholondrina reapareció en sus redes desde Oaxaca, donde Sonido pirata tenía programada una nueva presentación en la Feria de la Tlayuda. Más tranquila, agradeció el apoyo del público de Chiautempan y minimizó lo ocurrido.

“A pesar de todo me quedo con el cariño de la gente. Gracias a todos los fans que nos apoyaron. Chiautempan nos recibió increíble, y eso lo valoro mucho”, expresó Claudia, quien insistió en que no hubo golpes como tal, sino un “jaloneo” que no pasó a mayores.

Según su versión, la novia de “Medio metro” no forma parte del cuerpo artístico ni del staff oficial, por lo que cuestionó su intervención en temas de convivencia con los fans. “Yo siempre salgo a saludar, a dar fotos, nunca niego eso. No entiendo por qué tuvo que portarse así, pero bueno, ya pasó”, agregó.

Hasta el momento, ni Richard TV ni el propio Medio metro han dado declaraciones públicas sobre la pelea, a pesar de que testigos aseguran que ambos observaron el altercado desde muy cerca.