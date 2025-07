La casa de los famosos México: Habitante en placa de nominación ¡sabe que va a salir, lo revela ante cámaras!

Uno de los nominados más polémicos de La casa de los famosos México 2025, ya se ve fuera del reality. Con varios puntos en contra, está en la placa y revela que no es casualidad. Asegura que recibió tremenda “funa antes de entrar” y que el público ya tiene su veredicto. ¿Será que su pasado lo condena antes de poder defenderse? ¿Emprenderá la salida voluntaria?

Mira: ¿Fantasmas en La casa de los famosos México 2025? Abelito escucha lamentos y Ninel Conde ¡está involucrada!

¿Adrián Di Monte cree que será el primer eliminado de La casa de los famosos México?

Durante una conversación con su compañero Shiky dentro de la casa, Adrian Di Monte fue muy claro: “Yo sé que me puedo ir esta semana y si me voy, me voy tranquilo (...) Yo pienso que voy a ser yo porque me funaron tanto antes de entrar (...) eran miles de comentarios que me decían ‘si te nominan la primera vez vas pa’ fuera’”.

¿El actor estará equivocado? En la primera nominación, el actor recibió 13 puntos, convirtiéndose en el más votado para salir. Aunque otros habitantes como Facundo intentaron mover la balanza, los números ya lo colocaban directo en la temida placa de eliminación.

Adrián Di Monte / Redes sociales

Lejos de molestarse, Adrián asumió su destino con cierta resignación: “Esto no me calienta, estoy acostumbrado a cosas muy intensas. Esto (el programa) es muy sedentario para mí”, expresó, dejando ver que no se toma a pecho los votos en su contra. Pero sabe que el problema no empezó en la casa, sino afuera.

Lee: La casa de los famosos México: Ninel Conde rompe en llanto; explotó tras su nominación: “Mugrosas”

¿Qué escándalo podría sacar a Adrián Di Monte de La casa de los famosos México 2025?

Todo apunta a que el público no ha perdonado las acusaciones que hizo su exesposa Sandra Itzel, actriz y cantante, sobre una relación llena de abusos psicológicos y violencia, que duró más de una década. Aunque el tema salió a la luz en 2023, los clips del pódcast “Un tal Fredo” donde ella relató los episodios más dolorosos, se viralizaron de nuevo justo cuando Di Monte fue anunciado como participante del reality.

La cuenta Hablemos de tal en TikTok publicó más de 10 clips de esa entrevista a partir del 23 de julio, reactivando la conversación sobre el comportamiento del actor y desatando una ola de rechazo masivo hacia su presencia en el programa.

Adrián Di Monte condiciona su participación en La casa de los famosos México 2025 y deja fuera a Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre la violencia que vivió con Adrián Di Monte, habitante nominado de La casa de los famosos México?

En su testimonio, Sandra Itzel relató episodios de maltrato psicológico, infidelidades, violencia física y hasta exposición de contenido privado sin su consentimiento.

Entre las frases más escalofriantes que reveló están audios donde Di Monte le decía: “Entiendo por qué la gente mata a la gente. Entiendo a los p... psicópatas porque matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca, ¡por eso es!”.

Sandra también denunció que fue obligada a grabarse en situaciones privadas, que esos videos fueron compartidos, y que en una ocasión en enero de 2021, Di Monte la habría agredido físicamente, tomándola del cuello y echándola de su casa. Ante esto, la actriz presentó denuncias por violencia y acoso.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Qué respondió Adrián Di Monte de las acusaciones en su contra antes de entrar a La casa de los famosos México 2025?

Adrián Di Monte, antes de ingresar al encierro de La casa de los famosos México 2025 en una entrevista en mayo de 2024, Di Monte negó todas las acusaciones y aseguró que Sandra manipuló imágenes y situaciones para afectar su imagen pública. Afirmó que:

“Ella mezcló alcoholes, tuvo un ataque de celos, intentó pegarme y yo solo la agarré de las manos para quitármela de encima”. Adrián Di Monte

También dijo que fue él quien interpuso la demanda de divorcio, mientras que ella solo lo hizo “para tener cámara”.

Además, una fuente contó a TVNotas que Adrián Di Monte, antes de entrar a La casa de los famosos México 2025, se sometió a un estudio psicológico cuyos resultados revelaron secuelas emocionales significativas derivadas de su relación con Sandra Itzel.

El informe arrojó aspectos preocupantes. “Resulta que hay severas afectaciones en la parte conductual, somática, cognitiva y afectiva. Tiene depresión grave, desánimo emocional, autoestima y resiliencia baja”, por lo que se recomendó que iniciara un tratamiento psicoterapéutico intensivo.

“Para serles muy honesto, ella no era tan amorosa con él. Siempre ha sido una mujer muy fría, seca, manipuladora y con hambre de fama. Le reprochó muchísimas cosas y le hizo sentir culpable de otras, a pesar de que él no era responsable de ello. En ningún instante le interesó mostrarle cariño, a menos que hubiera alcohol de por medio. Ahí sí le salía su lado romántico”.

A pesar de estas declaraciones, la percepción pública no ha mejorado. La audiencia sigue manifestándose con frases como:



“No te queremos en la casa”.

“No más machitos violentos en televisión”.

“Qué horror que metan agresores a programas familiares”.

Adrian Di Monte reacciona a nueva demanda de Sandra Itzel / Instagram

Mira: La casa de los famosos México: Olivia Collins explota vs Priscila Valverde tras la nominación ¡Hay tensión!

¿Quiénes son los nominados en La casa de los famosos México 2025 esta semana?

La primera ronda de nominaciones en La casa de los famosos México 2025 ya dejó a cinco habitantes en la cuerda floja. El actor Adrián Di Monte fue quien más votos acumuló, con un total de 13 puntos, colocándose como el principal nominado de la semana. Le siguió la influencer Priscila Valverde, con 8 puntos, mientras que las actrices Olivia Collins y Ninel Conde empataron con 4 unidades. Finalmente, Elaine Haro cerró la lista con 3 puntos.

La audiencia ya puede votar por su favorito a través de la plataforma ViX, y el participante con menos apoyo será eliminado en la gala del domingo 3 de agosto. Antes, el viernes 1 de agosto, se revelará quién será salvado por el líder de la semana.