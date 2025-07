Adrián di Monte y Sandra Itzel: Él se sometió a un estudio que sacó a la luz las secuelas que le dejó su relación

Adrián Di Monte, habitante de La casa de los famosos México (34 años) y Sandra Itzel (31) aseguraron en reiteradas ocasiones que tuvieron un matrimonio tormentoso. Las supuestas mentiras, infidelidades, violencia física y psicológica mutuas que dejaron en evidencia, los llevaron a estar en medio de un pleito legal y mediático que parecía interminable.

Un amigo de la expareja nos contó que lo vivido le dejó grandes secuelas al actor. “Todo lo que pasó entre Adrián y Sandra ha sido muy tóxico. Y eso que ya no tienen una relación amorosa, amistosa, ni nada por el estilo. Yo fui testigo del trato que tenían mientras eran pareja. No vengo hablar del pasado como tal, pero sí de las secuelas que esta historia complicada dejó en él”.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte polémica / Instagram: @sandraitzel/ YouTube: Eden Dorantes/ Facebook: Adrián Di Monte

¿A qué estudio se sometió Adrián di Monte tras su polémico matrimonio con Sandra Itzel?

“Hace poco, Adrián di Monte fue sometido a exámenes psicológicos ordenados por las autoridades y arrojaron aspectos preocupantes. Resulta que hay severas afectaciones en la parte conductual, somática, cognitiva y afectiva. Tiene depresión grave, desánimo emocional, autoestima y resiliencia baja. Todo por la supuesta violencia intrafamiliar que sufrió con su ex. Ahora debe tomar sesiones de terapia psicológica y asistir con un psiquiatra”.

“Tiene muchas áreas dañadas que no ha podido trabajar. Se ha hecho el fuerte, pero la realidad es que su cuerpo y cerebro indican lo contrario. Necesita seguir en revisión profesional exhaustiva para trabajar esos focos rojos y poder liberar la mala energía que lo satura”. Fuente TVNotas

“Sandra no fue una ‘perita en dulce’ con él. Soy amigo de ambos, pero sé reconocer cuando algo no anda bien. Recuerdo que ella, en varias ocasiones, lo acorraló diciéndole que tenían que vivir juntos por el hecho de estar casados, aunque él no quisiera, porque la relación ya no estaba bien”.

Adrián di Monte enfrentaría fuertes problemas en su salud mental tras su relación con Sandra Itzel / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Sandra Itzel amenazó a Adrián di Monte, su ex, de destruir su carrera como actor?

“Varios amigos que tenemos en común dijeron que, supuestamente, Sandra Itzel lo amenazó y le mencionó que, si en algún momento lo veía explotar en su contra, lo usaría para destruirle la carrera. Incluso me enteré de que ella tenía cuentas falsas en las redes para amedrentar a las mujeres colegas que Adrián seguía”.

“Para serles muy honesto, ella no era tan amorosa con él. Siempre ha sido una mujer muy fría, seca, manipuladora y con hambre de fama. Le reprochó muchísimas cosas y le hizo sentir culpable de otras, a pesar de que él no era responsable de ello. En ningún instante le interesó mostrarle cariño, a menos que hubiera alcohol de por medio. Ahí sí le salía su lado romántico”. Sandra Itzel

“Esto lo hacía por una sola razón: Supuestamente para obtener la residencia americana. Evidentemente, al estar casada con un ciudadano americano, era más fácil obtenerla”.

“Sandra sabía perfectamente que si ella obtenía pruebas de un supuesto maltrato sacado de contexto podía tener el apoyo por parte de la ley y conseguir lo que quería. Solo que no le salió el plan”.

Adrián di Monte enfrentaría fuertes problemas en su salud mental tras su relación con Sandra Itzel / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Sandra Itzel, ex de Adrián di Monte, tiene problemas con la bebida y las sustancias?

“No sé por qué ella actuó de esa forma. Sin embargo, me queda claro que siente un profundo miedo al rechazo. Es una mujer narcisista, y no lo digo yo, también lo han mencionado los psicólogos. Ella viene arrastrando problemas desde muy pequeña. Su papá la abandonó y dicen que su mamá la explotó laboralmente. Aparentemente se dice que ha consumido alco… y mari…. Está difícil la situación”.

“Me gustaría aclarar algo: Cuando Sandra trabajó de mesera no era porque Adrián ya no quería mantenerla. Nunca se negó a darle una vida estable. Más bien no quiso seguir manteniendo a su suegra y a su cuñado. Se cansó de cargar con lo que no le correspondía”. Fuente TVNotas

“Espero que los dimes y diretes entre ellos finalmente se calmen y que cada uno siga por su camino de la mejor manera. Por el bien de los 2 y de sus nuevas relaciones”, concluyó.

Sandra Itzel / Luis Pérez, IG @nujitaaMar, @adriandmonte y @LaCasaFamososMX

¿Cuáles han sido los escándalos de Sandra Itzel y Adrián di Monte tras terminar con su matrimonio?

Se conocieron en 2013 y en 2015 se casaron. En 2021 anunciaron su separación, pero en 2022 se dieron otra oportunidad e incluso participaron en el reality Inseparables .

En septiembre de 2023, Sandra acusó a Adrián de supuesta violencia física y psicológica: “Fueron 10 años de abusos, infidelidades, traiciones”.

Adrián no se quedó callado: “Me considero un caballero y me he mantenido al margen, pero esto me está afectando en mi trabajo y en mi salud mental. Todo el mundo me dice: ‘Ignórala’, pero ya no puedo. Está cañón las cosas que se dicen de mí. Esto me tiene mal. Expusiste mensajes, discusiones de cuando éramos chavitos. Trapos sucios. Has dicho cosas horribles de mí y ya no lo puedo ignorar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dices esas cosas falsas?”.

Por semanas se vieron envueltos en una guerra de dimes y diretes.

En 2024, Sandra Itzel reveló: “Conmigo fue codo. Me hacía sentir que para merecer la comida y el techo me lo tenía que ganar. Me obligó a grabar videos en la intimidad y él los pasó”.

En marzo de 2024, finalmente firmaron el divorcio, tras una larga disputa legal y mediática.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Quién es Adrián di Monte, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Es actor, modelo y ‘chico reality’ de origen cubano.

Debutó en 2010 en la telenovela Eva Luna. Le siguieron:

Rosario (2010),

¿Quién es quién? (2015),

La doble vida de Estela Carrillo (2017),

La madrastra (2022) y

El maleficio (2023), por mencionar algunas.

Lo hemos visto en:



Bailando por un sueño (2017),

Reto 4 elementos (2018),

Inseparables: Amor al límite (2022),

La isla: Desafío extremo (2024, ganador) y

ahora en La casa de los famosos México.



Cuenta con 815 mil seguidores en Instagram , 67 mil en X y 52 mil en TikTok .

