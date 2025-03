Sandra Itzel contrae terrible enfermedad tras someterse a una cirugía estética: “Fueron días complicados”

Tras verse involucrada en una serie de declaraciones que se realizaron en el pódcast ‘Envinadas’ acerca de Imanol Landeta y ella, Sandra Itzel reaparece con malas noticias acerca de su salud.

La cantante subió un video en Instagram explicando que estuvo inactiva en febrero a causa de una rinoplastia funcional que, si bien fue exitosa, le ocasionó afectaciones muy graves.

¿Por qué Sandra Itzel decidió operarse la nariz?

De acuerdo con el testimonio de la también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se sometió a dicha operación por recomendación médica, ya que estaba presentando problemas para respirar.

Sandra Itzel “Me habían dicho que no podía respirar bien, ya me lo había notado mucha gente. Mis amigos me habían dicho ‘no te escuchas muy bien’. De hecho, tenía un poro más cerrado que el otro. Durante la consulta, pregunté que, si aparte de realizar el procedimiento funcional, había posibilidad de realizar un arreglito estético”.

Aunque el procedimiento salió bien, poco después surgieron diversas complicaciones que la pusieron en riesgo. Si bien no dio detalles en su video, en una entrevista para el programa ‘Hoy’ mencionó que, tras la cirugía, se dio cuenta de que le habían salido unos “puntos blancos” en la nariz, los cuales posteriormente se “convirtieron en unas manchas regadas verdes”.

“Yo dije: ‘Esto no está bien’. De repente, mi mamá me veía y me decía: ‘A mí se me hace que son como barritos de grasa’, y yo decía: ‘No’. De la una de la tarde a las 9 esos puntitos se convirtieron en manchas regadas verdes”, puntualizó.

¿Qué enfermedad contrajo Sandra Itzel tras su operación?

Por supuesto, esta situación le preocupó bastante, por lo que fue con su cirujano, quien le dijo que había contraído una “pre-necrosis”. La actriz contó que, al recibir el diagnóstico, se puso a llorar, ya que le preocupaba cómo quedaría su rostro.

“Imagínate al final es tu cara, pues yo soy artista y me dedico a la televisión, a los escenarios. Sí, no te creas yo lloraba y se me regaban las lágrimas”, relató.

Afortunadamente, su problema fue tratado a tiempo y no causó mayor daño. No obstante, le aconsejó a todos sus fans que estuvieran muy pendientes de su salud y siempre visitar al médico, en caso de que se sientan muy mal.

“Actué de manera correcta, seguí un protocolo de fase 10 como si fuera muy grave a mi fase uno”, indicó con mucha tranquilidad.

¿Qué es una pre-necrosis, afección que tuvo Sandra Itzel?

De acuerdo con varios sitios especializados en medicina como ‘Medline’, la pre-necrosis, como su mismo nombre lo dice, es el inicio de una necrosis, la cual ocurre cuando muere un tejido del cuerpo por la falta de circulación.

Esto puede suceder a raíz de una lesión, radiación, infecciones o sustancias químicas. Aunque la famosa logró solucionar el problema a tiempo, cuando esta afección llega a su punto crítico, no hay tratamiento.

