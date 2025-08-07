La casa de los famosos México: ¿Adrián Di Monte confesó un delito? Narra historia con una mujer borracha

Adrián Di Monte continúa en el ojo del huracán. El cubano está siendo muy criticado por la anécdota que contó en ‘La casa de los famosos México 2025’, la cual involucra a una mujer en estado de ebriedad.

Recordemos que Adrián es uno de los personajes más controvertidos de ‘La casa’ por las acusaciones de maltrato e infidelidad hechas por sus exesposa, Sandra Itzel. Esto ha hecho que muchos internautas lo tachen de “violentador” y “misógino”.

Ahora, el actor habría narrado algo que muchos consideraron como un delito, por lo que hasta han exigido su expulsión inmediata del reality producido por Rosa María Noguerón.

¿Cuál fue el delito que Adrián Di Monte confesó en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante una plática con algunos de sus compañeros en ‘La casa de los famosos México 2025’, Adrián Di Monte contó que, hace algunos años, salió con una chica de fiesta y después se la llevó a su caso al punto de la inconsciencia por el alcohol.

En algún punto, la mamá de su acompañante la llamó por teléfono y, debido a que la chica no despertaba, él contestó y le comentó que su hija estaba con él.

“Eran como las tres de la mañana, suena su teléfono y decía: ‘Mami’. Tampoco quería hacer preocupar a la señora de que estaba su hija perdida”, mencionó.

La señora, evidentemente preocupada, lo cuestionó sobre su identidad y el paradero de su hija. Ante esto, el actor le explicó que todo estaba bien y que la chica no podía contestarle en ese momento, ya que estaba ebria.

Adrián Di Monte “(Le dije): ‘Señora, habla un amigo de su hija. Ella está bien. Yo me llamo Adrián, está conmigo, ella está bien, lo único es que tomó mucho. Búscame en Google o si quieres llámale a la policía. Está aquí en mi depa, está en la cama, ven a buscarla porque está muy borrachita’”

Aunque no dio más detalles de cómo terminó esta anécdota, aseguró que no había pasado nada con la chica en cuestión: “Ahí no hubo nada. No vale la pena meterse con una mujer inconsciente”, sostuvo.

¿Adrián Di Monte podría ir a la cárcel por la anécdota que contó en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Pese a dejar claro que no hubo intimidad con la chica, Adrián Di Monte fue sumamente criticado en redes sociales. Y es que muchos han cuestionado lo que hubiera pasado si la mamá no intentaba contactar a su hija, o si el actor mintió y realmente “se aprovechó” de la mujer en estado de ebriedad.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Solito se hunde”,

“Prácticamente confesó un intento de abuso”,

“Ya que lo expulsen, por favor”,

“Me da la vibra que no está contando completa la historia”,

“No creo que tenga anécdotas que contar que no hablen mal de él”,

“Ahora salió abusador”,

“¿Por qué lo metieron a ‘La casa’?” y

“Tuvo tiempo de ‘componer’ el final”.

Hasta el momento, no existen denuncias en su contra por abuso. En tanto que la identidad de la mujer de la anécdota sigue siendo desconocida.

¿Qué ha dicho Adrián Di Monte sobre las acusaciones de su exesposa, Sandra Itzel?

Adrián Di Monte se ha dicho inocente de las acusaciones de maltrato e infidelidad de su exesposa, Sandra Itzel. El cubano sostiene que su relación fue tóxica y hubo infidelidad por ambas partes, negando haberla violentado.

En diversas ocasiones, Adrián le ha pedido públicamente a Sandra que lo deje en paz, ya que ahora está casado con Nuja Amar y es muy feliz.

En su momento, una fuente cercana al actor contó para TVNotas que el cubano, según un estudio psicológico, tiene depresión y problemas mentales por su relación y ruptura con Sandra.

Nuestra fuente también nos contó que, presuntamente, la cantante violentaba a Adrián y hasta lo llegó a amenazar con “destruir su carrera”.

