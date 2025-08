Frida Sofía defiende a Adrián Di Monte y su esposa; le lanza contundente advertencia a Sandra Itzel, VIDEO

El caso de Sandra Itzel y Adrián Di Monte, actual participante de ‘La casa de los famosos México 2025’ ha dado un nuevo giro que involucra a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Recientemente, se filtró un audio de la también nieta de Silvia Pinal arremetiendo contra la cantante por querer “atacar” al cubano y a su esposa, Nuja Amar. Ante toda esta situación, la joven se pronuncia y le lanza una contundente advertencia a Sandra Itzel, ¡en video!

El pasado 4 de agosto, el periodista Ernesto Buitrón, a través del programa ‘Todo para la mujer’, informó que, en su momento, presuntamente, Sandra Itzel buscó a Frida Sofía para que hablara con Nuja Amar, actual esposa de Adrián Di Monte, y le advirtiera sobre el actor.

Recordemos que Sandra Itzel denunció públicamente a Adrián por presunto maltrato e infidelidad, acusaciones que el cubano ha negado hasta el día de hoy y que la propia Nuja ha dicho no creer.

Ante la petición de la cantante, la hija de Alejandra Guzmán habría enfurecido, ya que es muy amiga de Nuja. El comunicador mostró el audio de la respuesta que Frida le mandó a Sandra, en el que le exigía que dejara de atacar a los demás, llamándola “hipócrita” en el proceso.

Frida Sofía

“Tú y yo ya no nos vamos a llevar bien porque dices algo y haces otra cosa, a mí eso me ca... y no te voy a dejar ni a ti ni a nadie pisotear a gente que no, pero tienes una enemiga más en tu pu... lista. No te metas con Nuja lo que me importa es como eres una hipócrita y te haces la soberana de las mujeres cuando lo que haces en realidad, no solo es incitar y mandar a gente a atacar a una mujer que en realidad no te hizo absolutamente nada y a mí no me digas que no conozco a alguien que conozco por más de una década”