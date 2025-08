¡Polémica en La casa de los famosos México 2025!: ¿Habitante perdió su trabajo mientras está aislado?

Este martes 5 de agosto, llamó totalmente la atención un video en el que el productor de ‘Cuéntamelo ya!’, Nino Canún, programa en el que donde trabaja una de las habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2025, ¡ya buscaría quién la sustituya! ¿en broma?

Apenas transcurre la semana dos del encierro en La casa de los famosos México 2025 y la cosa ya está que arde. El reality más polémico de la televisión no decepciona con los dramas y polémicas. Esta vez, causó total revuelo la decisión que tomaría el productor de ‘Cuéntamelo ya!’, Nino Canún, sobre una de sus conductoras, quien estaría en plena competencia en el reality de famosos. ¿La despidió?

Habitante de La casa de los famosos ¿despido? / Redes sociales/ composición

¿Qué habitante supuestamente se quedó sin trabajo mientras participa en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A un día de la gala de nominación de La casa de los famosos México 2025, una de las participantes del reality estaría en serios problemas en el mundo real. Y es que, este 5 de agosto se viralizó un video que pondría a temblar a una de las habitantes más polémicas del reality: Dalilah Polanco. ¿El motivo? Nada más y nada menos que su supuesto despido de ‘Cuéntamelo ya!’ ¿Solo por tener las uñas hechas pedazos?

Todo explotó cuando la cuenta oficial del programa Cuéntamelo Ya! publicó un clip en el que aparece Dalilah Polanco en el 24/ 7 del reality, mostrando sus uñas bastante maltratadas, mientras le suplica a la cámara con humor:

“Dios quiera que Nino Canún jamás vea esto porque no me vuelve a hablar para trabajar en Cuéntamelo Ya!”", dijo la actriz. El detalle es que... Nino Canún, el productor del programa antes mencionado, sí lo vio.

¿Nino Canún, productor de Cuéntamelo Ya!, despidió a Dalilah Polanco por tener las uñas mal cuidadas?

En el mismo video de Dlilah Polanco, se ve al productor Nino Canún haciendo una cara entre risa y desagrado, después le dio la espalda a la cámara y pegó en la pared un papelón con un tremendo anuncio:

“Se solicita conductora. Contratación inmediata. Uñas bien cuidadas”. Nino Canún

La publicación alcanzó más de 11 mil likes y desató una lluvia de comentarios, muchos en tono de burla, otros con confusión... y algunos hasta levantando la mano para aplicar al puesto. Tal parece que todo se trataría de una simple broma por parte del productor de ‘Cuéntamelo ya!’. Esto para seguirle el juego a Dalilah Polanco, dado que no hay una confirmación oficial de su supuesto despido.

Así es como Cuéntamelo Ya! buscaría el remplazo para Daliah Polanco:

¿Cómo reaccionaron usuarios al supuesto despido de Dalilah Polanco, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Usuarios en redes sociales no perdonaron y, menos aún, si se trata de Dalilah Polanco, la conductora y ahora habitante de La casa de los famosos México, quien no podría defenderse por el encierro en ‘La casa’. Incluso, diversas celebridades no tardaron en reaccionar al clip viral.

Pablo Chagra comentó: “JAJAJAJAJA queremos a Dalilah de vuelta”

Marie Claire remató con un: JAJAJHAHAHAHAHSHHAHAHAHSHHSHAHAHAHA lo certificó”.

Cynthia Urías también soltó su risa: “Jajajajajajajjajaj amé”.

Mientras tanto, la cuenta oficial de Dalilah Polanco, manejada por su equipo mientras ella sigue en la competencia, también respondió al revuelo con un “¡Nooooo!”, lleno de emoticones de risa.

¿Qué exparticipantes de ‘La casa de los famosos México 2025’ sí perdieron su trabajo durante el reality?

Como se mencionó anteriormente, el supuesto despido de Dalilah Polanco huele más a broma de producción que a un despido formal. Sin embargo, no sería la primera vez que un habitante del reality ve cómo su vida laboral se tambalea mientras está encerrado en la competencia.

Recordemos que en temporadas anteriores, figuras como Ricardo Peralta y Gomita también enfrentaron el rechazo de sus agencias debido a las polémicas que protagonizaron dentro de ‘La casa’. En el caso de Dalilah Polanco, parece que corre con mejor suerte, ya que todo se trataría de una broma por parte de su televisora. Sin embargo, en redes opinaron que sí estaría siendo observada muy de cerca por sus productores. ¡Ojo aquí!