La casa de los famosos México: Dalilah Polanco se echó un “cóctel” y terminó ¿pasada de copas?

Dalilah Polanco no necesitó ni una copita de vino para convertirse en la protagonista del primer momento polémico de La casa de los famosos México 2025. La querida actriz de La familia P.Luche entró con toda la actitud, derrochando carisma y locura, pero bastaron 48 horas para que las cámaras captaran una escena desconcertante: Dalilah con la mirada perdida, hablando extraño y desorientada. ¿Se le pasaron las copas? ¿O hay algo más detrás de su extraño comportamiento?

Todo comenzó con lo que parecía un inocente cóctel de frutas a media tarde. Pero para la noche, ya no se le entendía ni el español. Facundo, que no se le va una, fue el primero en confrontarla al notar que sus ojos y su voz no eran los mismos. ¡Te contamos lo que paso!

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco después de comerse un cóctel en La casa de los famosos México?

Todo ocurrió cuando Dalilah Polanco se sirvió un coctel de frutas para relajarse y ayudar a su cuerpo a conciliar el sueño. Lo que nadie imaginaba es que, unas horas más tarde, Dalilah ya estaba arrastrando la lengua de lo mareada que se sentía. Según los presentes, no podía articular bien las palabras, hablaba lento y hasta tenía los ojos vidriosos.

Facundo, fiel a su estilo, fue el primero en notarlo: “¿Estás borracha o qué? Se te ven raros los ojos”, le preguntó entre risas.

La actriz entonces confesó que sufre un trastorno que hace que su cuerpo transforme el azúcar en alcohol. En ese momento, todos en la casa, Ninel Conde, Shiky, Mar Contreras, Guana, Mariana Botasy el propio Facundo, escuchaban con cara de what?, sin saber si creer o reír. Algunos pensaron que estaba actuando, otros no podían creer lo que estaban viendo.

¡ Dalilah tiene su propio bar Clandestino en su intestino!

¿Cuál es la extraña enfermedad que hace que Dalilah Polanco de emborrache sola?

Durante su presentación como la séptima habitante de La casa de los famosos México 2025, Dalilah Polanco ya había advertido que sufre de una condición médica poco común: el síndrome de autodestilación. En términos simples, su cuerpo convierte los carbohidratos y azúcares que consume en alcohol gracias a la fermentación que ocurre en su intestino por la presencia de ciertos hongos.

Ella misma lo dijo en su entrada al programa: “Dos copas de vino no me hacen lo que me hace un chocolate”.

Según especialistas de Mayo Clinic, este padecimiento es provocado por microorganismos como el Saccharomyces cerevisiae o Candida, que alteran la flora intestinal y desencadenan una especie de fermentación interna. El resultado: síntomas de intoxicación etílica sin haber tomado una sola gota de alcohol.

Entre los síntomas están: dificultad para hablar, desorientación, mareo, entumecimiento, cambios de humor, náuseas, aliento con olor a alcohol e incluso pérdida del equilibrio. En casos más extremos, la persona puede parecer completamente ebria, aunque no haya ingerido bebidas alcohólicas. ¡Como le paso a Dalilah Polanco!

¿Esta condición podría meter en problemas a Dalilah Polanco dentro de La casa de los famosos México?

Dalilah Polanco ha sido muy clara al hablar de su enfermedad. Dijo que suele cuidarse bastante, evitar dulces y monitorear su dieta, sobre todo cuando tiene compromisos laborales. Sin embargo, el encierro en La casa de los famosos México podría convertirse en un reto complicado, ya que no siempre puede controlar lo que come o las circunstancias del día a día.

Aunque asegura tener el síndrome bajo control, lo que ocurrió en la casa con ese inocente plato de fruta dejó a todos con la duda: ¿será este padecimiento un problema durante su participación? ¿Podría terminar metida en más situaciones embarazosas por algo que no puede evitar?

Lo cierto es que este episodio ya la puso en el centro de la conversación y muchos en redes ya están pidiendo “que le escondan los plátanos y las fresas”. Incluso hay quienes piden que no le sirvan postre si no hay un médico cerca. Aunque otros que quieren ver el reality arder piden que se repita la situación, pues vieron a la actriz un poco más suelta y chistosa y en estos dos días que llevan se le ha visto tensa por el aseo y la comida.

¿Dalilah Polanco es la villana o la favorita de La casa de los famosos México 2025?

Con apenas 48 horas de encierro, Dalilah Polanco ya ha mostrado todo el combo: carisma, humor, locura, misterio y ahora… un cóctel interno de alcohol que no necesita ni hielos. Su debut en el reality está siendo de los más comentados, y no es para menos: nadie se esperaba que su propio cuerpo la pusiera “happy” sin previo aviso.

Además del episodio con la fruta, ya había dado de qué hablar por su obsesión con la limpieza, su “posesión demoníaca” en plena noche, y hasta por romper el banquillo de Abelito. Sin duda, es una bomba de tiempo... pero de esas que entretienen y que todo el público quiere ver explotar.

Si continúa así, Dalilah podría convertirse en la reina del contenido viral de esta temporada. Y mientras eso ocurre, no queda más que vigilar lo que come... no vaya a ser que un flan le saque las verdades a media madrugada.